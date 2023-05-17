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蓝厅观察丨西安！六国元首将共聚峰会

2023年05月17日09:38 | 来源：央视新闻客户端
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中国-中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。国家主席习近平将主持峰会。哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦五国总统将应邀与会。

这是今年中国首场重大主场外交活动，也是建交31年来六国元首首次以实体形式举办峰会，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。

西安：丝路古城的历史与今天

此次峰会的举办地——陕西西安，是我国十三朝古都，是古丝绸之路的起点。在唐朝鼎盛时期，这里曾汇聚各国商旅，是当时全世界最繁华的国际大都市之一，是中国和中亚、西亚甚至欧洲商贸往来的重要枢纽。

如今的西安，持续打造内陆改革开放高地的脚步不断提速，与中亚地区的往来屡创历史最高水平。

5月18日，联通西安与塔吉克斯坦首都的空中航线将开通。届时，西安将成为全国唯一一座率先通航全部中亚五国的城市。

在西安国际港务区，日均约有13列中欧班列“长安号”从这里发出；日均约有2200标箱的集装箱在港区调运穿梭；日均约有1.3万吨货物从这里运往“一带一路”沿线国家和地区。

每年五月，西安的市花——石榴花，用一抹抹火红装点西安的大街小巷，而它的故乡就是中亚。

命运与共的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟

中亚五国包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦。

中国同中亚国家是友好邻邦和全面战略伙伴。

共建“一带一路”开花结果：2013年，习近平主席在哈萨克斯坦发表演讲时提出共建“丝绸之路经济带”倡议，中亚地区成为共建“一带一路”的首倡之地。中亚五国均同中国签署共建“一带一路”合作文件。中亚地区成为高质量共建“一带一路”示范区。

经贸合作势头强劲：2022年，中国与中亚五国贸易额达到702亿美元，创历史新高。截至2023年3月底，中国对中亚五国直接投资存量超过150亿美元，合作项目覆盖油气采矿、加工制造、互联互通、数字经济等领域。

人文交流日益密切：自2004年以来，中国在中亚陆续开设13所孔子学院。近年来，鲁班工坊搭建起中国与中亚国家职业教育交流合作的新平台。此外，中亚青年来华留学不断掀起新热潮。中国已成为中亚国家留学生求学的主要目的地和首选国之一。

峰会将巩固传统友谊 扩大全面合作

哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫表示，此次峰会将开启中亚国家同中国合作的新阶段，相信此次峰会将取得互惠互利的丰富成果。

吉尔吉斯斯坦驻华大使穆萨耶娃表示，吉尔吉斯斯坦与中国自伟大的古丝绸之路以来，一直就有着深厚的互动渊源。中国-中亚峰会是一个非常重要的对话平台，中国和中亚国家之间将就多边合作进行坦率、深入、全面的对话。

乌兹别克斯坦驻华大使阿尔济耶夫表示，即将举行的峰会对各国来说都将成为具有历史性意义的事件。中国-中亚峰会将为与会各国带来全新发展机遇，峰会期间达成的重要协议将有助于进一步巩固传统友谊，扩大国家间的全面合作。

亚洲相互协作与信任措施会议秘书长萨雷拜表示，期待在西安举办的中国-中亚峰会为中国与中亚国家关系进一步发展注入动力，祝愿峰会取得成功！

元首外交引领中国-中亚合作稳步向前

中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志对《蓝厅观察》记者说，中国和中亚国家建交30多年，双边关系发展非常迅速，已经形成全方位、宽领域、多层次的合作格局。包括政治、经济、安全、人文各个领域都在推进合作。其中，元首外交发挥了战略引领的作用，对中国与中亚国家合作的稳定、可预期非常重要。

孙壮志表示，中亚是“一带一路”首倡之地，中亚国家也最早参与共建“一带一路”，并且和中国签署了“一带一路”合作文件。中亚国家的长期发展战略，例如哈萨克斯坦的“光明之路”，土库曼斯坦的“复兴丝绸之路”，都是要跟中国实现对接合作。所以，可以用峰会机制，推动“一带一路”框架下的对接合作，实现“一带一路”和中亚国家的长期发展战略实现对接。这不仅对中国和中亚有益，对欧亚大陆，甚至对全球经济发展都会带来切切实实的好处。

孙壮志说，落实习近平主席提出的三大倡议包括全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，实现构建人类命运共同体的目标，都可以利用峰会机制去推动。中国+中亚峰会不仅具有地区意义，同时也具有全球意义。

制片人丨孙岩峰 章林

主编丨赵晶

记者丨黄达 张雪松 娜咪啦 刘馨文 李大杰 杨雨桐 陕西台

(责编：燕勐、刘叶婷)

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