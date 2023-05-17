中国日报网5月16日 （记者 马芮） 第三届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会、第二十四届中国浙江投资贸易洽谈会（以下简称“中东欧博览会”）于5月16日至20日在浙江宁波举办。中国—中东欧国家合作机制于2012年建立以来，双方经贸合作取得诸多积极进展。2012年以来，中国与中东欧国家贸易年均增长8.1%，中国自中东欧国家进口年均增长9.2%。今年一季度，双方贸易额达333亿美元，增长1.6%。

15日，2023“中国有约”国际媒体主题采访团来到了中东欧博览会此次位于宁波东钱湖的全新展馆，这里湖光潋滟、风景独好。本届博览会设立了中东欧展、国际消费品展和中东欧商品常年展等三大展区，总面积22万平方米，展示了来自十余国的商品、服务，以及中国和中东欧合作成果。据了解，本届中东欧博览会的参展商约3000家，比第二届增长了30%，预计本届参会人数将突破10万人。

宁波市中东欧博览与合作促进中心主任张亚东在接受中国日报网记者采访时说，中东欧博览会旨在促进中国和中东欧国家间文化、物流、旅游等各方面的合作。在谈到与前两届展会的不同之处时，他表示除了生态环境美、全新展馆的办会条件佳之外，最大的不同是在于布展方式。与以往按国别分布不同，今年展会将参展商进行了垂直领域细分，诸如智能制造、日用时尚、农食产品、旅游物流等多个品类。这种转变是为了让更多专业的展商和采购商在这里做更专业的事情，商业对接沟通更加方便直接，有助于大家在这里发现商机，令展会产生更加务实的成果。

日本共同社记者在采访中提到2023年是“一带一路”倡议提出十周年，他对本届中东欧博览会将如何影响“一带一路”倡议很关注。张亚东主任表示，中东欧博览会和“一带一路”倡议的相同之处在于它们都是一个开放的“平台”，或者说是一个开放的战略，都昭示着中国对外开放的大门越来越大。

张亚东主任补充说，目前宁波已经形成了线上线下常态化洽谈模式，“双管齐下”共同发力实现两国企业“双向奔赴”。比如此前因受疫情影响，宁波市举办了云上展和“云甬中东欧”等品牌活动，实现中国和中东欧国家企业的线上“牵手”。此外，“嗨购中东欧”活动也让中国消费者更好的认识了解了中东欧国家的品牌和产品，让双方合作进一步走深、走实、走远。

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