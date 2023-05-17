5月16日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，据报道，近日，在特立尼达和多巴哥举行的加勒比国家安全会议上，与会加勒比共同体领导人就在各自国家施行攻击型武器禁令的计划达成一致，以减少该地区的枪支暴力和武器走私活动。与会各方表示，美国政府应采取切实措施，阻止美国枪支流入加勒比地区。中方对此有何评论?

汪文斌表示，我注意到有关报道。在这次加勒比国家安全会议上，多国领导人表示，高性能军用武器的可及性助长了当地帮派暴力活动，而这些武器主要是从美国走私的。这充分说明，美国枪支暴力问题已不仅是美国内久治不愈的“流行病”，还不断蔓延，成了祸乱周边国家社会治安的“传染病”。

汪文斌指出，作为私人拥枪总数和人均拥枪数量都高居世界第一的国家，美国大规模枪击事件频发，死伤惨重，令人触目惊心。美国对枪支管理混乱、措施不力，不仅让国内人民深受其害，也给加勒比地区带来严重安全隐患。国际刑警组织的数据显示，加勒比地区70%以上的谋杀案使用了枪支，而根据美国酒精、烟草、火器和爆炸物管理局发布的数据，整个加勒比地区约80%的涉案枪支来自美国。巴哈马官方数据显示，该国收缴的涉案枪支当中，九成以上都可以追溯到美国。上述事实清楚地表明，美国既是枪支非法贩运的“来源”，也是加重加勒比国家社会治安恶化的“根源”。

汪文斌指出，美国一直把国内毒品泛滥问题归咎他国，却对美国枪支非法流入周边国家、祸乱他国视而不见，这是美式双重标准的又一生动案例。我们奉劝美方，正视本国枪支泛滥的痼疾，切实承担起责任，采取措施从源头上遏制美国枪支非法出口，不要讳疾忌医，更不应危害他人。

（总台央视记者 吴汶倩 孔禄渊）

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