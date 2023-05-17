中新网5月16日电 据美国有线电视新闻网(CNN)报道，美国联邦政府最高消费者监管机构日前发出警告称，如果发生债务违约，美国家庭将面临可怕的后果。

“这(债务违约)是一个非常大的担忧，每个家庭都应该关注。”美国最高消费者监管机构——消费者金融保护局的局长罗希特·乔普拉日前在接受CNN采访时表示。

乔普拉表示，债务违约将导致借贷成本飙升，包括信用卡、汽车贷款和抵押贷款利率。美国国债是各种信贷形式的关键基准，长期以来，美国国债一直被视为无风险资产，利率保持低水平。

“如果全球投资者认为这并不完全安全，我们所有人都会为此付出代价。”乔普拉说。“我们认为的属于我们金融结构的很多东西都会被毁掉。”

一些经济学家警告说，如果美国政府违约，将出现大规模裁员。白宫此前也预测，如果发生长期债务违约，可能导致800多万个工作岗位流失。

“根据我们对银行系统的了解和监督，每个人都不能置身事外。不论是美国企业还是普通家庭，所有人都可能受到影响。”乔普拉说。“对于那些难以经受住经济风暴的人来说，此次危机的影响会非常严重。”

美国联邦政府债务规模在1月19日达到31.4万亿美元的法定债务上限。美国财政部已于1月19日开始采取非常规措施，以避免政府债务违约。耶伦多次表示，非常规措施将帮助联邦政府履行义务至6月初。她15日致信国会两党领袖，称如果国会不及时采取行动，美国政府最早于6月1日出现债务违约。

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