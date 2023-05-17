中国网5月16日讯（记者 李智）5月18日至19日，中国-中亚峰会将在陕西西安举行，中国国家主席习近平将主持峰会。哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫和乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫将应邀参会。

中国同中亚国家树立了新型国际关系典范

过去十年间，习近平曾7次到访中亚。今年2月，习近平在向“中国+中亚五国”产业与投资合作论坛所致贺信中指出，中国同中亚五国建交30多年来，相继建立战略伙伴关系，走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，树立了新型国际关系典范。

两千多年前，古丝绸之路从西安开启，一路向西绵延，构建了当时璀璨文明的交流互鉴之路，极大地促进了人类文明史的融合；十年前，习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲时提出了共同建设“丝绸之路经济带”。十年过去了，中亚不仅是共建“一带一路”首倡之地，更是中国的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，在此刻举行中国-中亚峰会，让共建“一带一路”绽放友谊之花。

中国是中亚国家重要的合作伙伴

中国-中亚峰会是今年中国首场重大主场外交活动，也是建交31年来六国元首首次以实体形式举办峰会，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。中国外交部发言人汪文斌介绍，峰会期间，习近平主席将发表重要讲话，各国元首将回顾中国-中亚关系发展历程，就中国-中亚机制建设、各领域合作以及共同关心的重大国际和地区问题交换意见，各国元首还将共同签署重要政治文件。

当前，中国同中亚国家的合作正在不断拓展，业务交流不断加深，这也为双方的发展以及提升地区影响力创造了更多机遇。过去一年，中国与中亚国家的贸易总额超过700亿美元（约合4900亿人民币），创下历史最高水平；双方结成62对友好省州市，包括西安、日照等城市。

国际社会高度关注此次峰会，塔吉克斯坦阿维斯塔通讯社、吉尔吉斯斯坦玛纳斯新闻网、俄罗斯卫星社、新加坡《联合早报》、法新社等多国媒体对此进行报道。塔吉克斯坦阿维斯塔通讯社称，中亚国家同中国传统睦邻友好，合作空间巨大。中国是中亚国家重要的合作伙伴，土库曼斯坦《中亚新闻》报道称，中国已经成为中亚五国重要的经贸合作伙伴之一。

推动“一带一路”倡议与中亚国家发展战略对接

中国-中亚峰会是重要的地区合作机制。中国社科院国际问题专家杨丹志在接受中国网记者采访时表示，峰会在复杂多变的国际形势下召开，意义重大，表明在新形势下“一带一路”倡议正继续落地生根，这也是中国与中亚国家的共同意愿。

杨丹志强调，一方面，峰会可以在互联互通方面达成更多新共识，包括基础设施建设、陆上交通大通道建设等；另一方面，中国与中亚国家在应对非传统安全挑战方面拥有广阔的合作领域和空间，所以也可能涉及安全合作议题。此外，中国和中亚国家都有着悠久的历史文明，均重视文明交流互鉴，本次峰会也将为后续深入交流沟通提供更多机遇。

近年来，中国提出全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议三大倡议，得到世界的广泛认同。杨丹志指出，中国对全球治理提出的新倡议和构想，将促进地区的合作与繁荣，必将获得更多国家积极响应。中国-中亚峰会的举行，有助于推动“一带一路”倡议与中亚国家发展战略对接，有望进一步推进中国和中亚国家基础设施建设，加强互联互通，加强非传统安全合作，也将有助于进一步加强社会文化交流，促进民心相通，推进文明互鉴。

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