中新网东京5月16日电 (记者 朱晨曦)由中国驻东京旅游办事处、四川美食节实行委员会共同主办的“四川美食节2023”近日在东京中野中央公园成功举办。

主办方介绍，据不完全统计，活动共吸引了约5万人前来打卡，在东京再次掀起了一股中华地道美食热潮。为推动包括四川美食在内的中国美食文化走入日本民众心中，中国驻东京旅游办事处自第一届开始便十分重视“四川美食节”品牌的扶持与培养，并给予了大力支持与协助。

中国驻东京旅游办事处表示，今年，随着疫情防控措施不断优化调整，中日两国间的旅游往来也日益增多。为了让中国更多的优秀旅游资源能为日本民众所熟知，促进中日间文旅合作交流事业的发展，中国驻东京旅游办事处在此次展位设计、出展形式以及互动交流上下足了功夫。欢乐喜庆的“吉祥兔”、憨态可掬的大熊猫以及身着民族服饰的精美人偶等，吸引了众多日本熊猫迷和年轻人们前来拍照留念。

此外，中国驻东京旅游办事处在活动当中利用广播和现场直播的形式邀请中日间网红以及知名嘉宾参与活动，希望将热烈的现场气氛传递给更多日本民众，期待更多日本友人能以此次美食节为契机，爱上四川美食、爱上四川、爱上中国。(完)

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