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印尼人口2045年预计达3.24亿

2023年05月17日08:59 | 来源：中国新闻网
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　　中新社雅加达5月16日电 　印尼官方预计，到2045年，印度尼西亚的人口将达到3.24亿，比2020年增加约5442万人。

　　印尼国家发展规划部/国家发展规划署(Bappenas)16日发布的一项人口预测显示，在现有生育政策延续的情况下，到2045年，印尼将由目前的世界第四人口大国下降至第六位，被尼日利亚和巴基斯坦赶超。

　　“2020-2050年，我们的人口年增长率将达到0.67%，然后逐年放缓。”根据Bappenas的数据，到2045年，印尼0-14岁人口的比例从2020年的24.56%降至19.61%，15-64岁人口从2020年的69.28%降至65.79%。与此同时，65岁及以上人口的比例将从2020年的6.16%增至14.61%。

　　该部建议政府出台配套政策来应对人口变化趋势，包括实现人口均衡发展、确保人力资源差距能得到弥补、保持城乡发展平衡等。

　　印尼副总统马鲁夫表示，印尼必须利用好现有的“人口红利”以提高国内生产总值(GDP)。他说，不少国家已成功地优化了他们的“人口红利”，并且能够将人均GDP提高三倍。(完)

(责编：崔越、刘叶婷)

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