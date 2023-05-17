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法国总统马克龙夫人布丽吉特的亲属遇袭受伤

2023年05月17日08:57 | 来源：中国新闻网
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　　中新社巴黎5月16日电 法国总统马克龙夫人布丽吉特的亲属当地时间15日晚遭遇暴力袭击受伤。该事件于16日被披露，受到法国各界关注，马克龙夫妇对袭击予以谴责。

　　遭遇袭击的是布丽吉特的侄孙让-巴蒂斯特·特罗格涅，现年30岁。事发地点位于法国北部城市亚眠的特罗格涅家族经营的巧克力店外。遇袭者的父亲让-亚历山大·特罗格涅16日受访时表示，他的儿子事发时被反政府抗议者包围，他们辱骂“总统夫妇和我们的家人”，然后攻击他的儿子。

　　让-亚历山大·特罗格涅透露，他的儿子在袭击中头部、面部等多处受伤，肋骨骨折。由于邻居赶来干预，袭击者很快逃离现场。法国BFM电视台称，袭击的事发时间是在马克龙当晚的电视直播访谈节目结束之后不久。

　　70岁的布丽吉特16日发表声明谴责袭击，形容袭击者“胆怯、愚蠢和暴力”，她表示与家人完全团结在一起，自15日晚上11时以来一直与他们保持联系。正在出访中的马克龙也表示，袭击事件“不可接受”，他同时希望遭受袭击的家人能够完全康复。

　　据法国媒体报道，布丽吉特的亲属在她的家乡亚眠经营巧克力店，这项生意已传承数代人，并有独特的名称。有抗议者传言该店铺与马克龙夫妇存在经济联系。但让-亚历山大·特罗格涅对此强烈否认，称马克龙与他们的生意毫无关联。

　　法国主要政治党派领导人16日晚相继发表声明谴责袭击，并呼吁将袭击者绳之以法。亚眠警方称，已逮捕8名嫌犯。事件仍在进一步调查中。(完)

(责编：崔越、刘叶婷)

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