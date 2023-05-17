中新网5月17日电 综合外媒报道，当地时间16日，美国总统拜登和国会领袖召开紧急会议后，双方均对达成提高美国债务上限协议有信心。但拜登称“还有很多工作要做”，并决定取消了原定在七国集团(G7)峰会后对澳大利亚和巴布亚新几内亚的访问。

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，当天，拜登和国会领袖包括共和党籍众议院议长麦卡锡、参议院少数党领袖麦康奈尔及民主党籍众议院领袖杰弗里斯和参议院多数党领袖舒默，在白宫进行了一小时的会议。副总统哈里斯也出席会谈。

但麦卡锡在会后告诉媒体，双方对提高债务上限仍存在很大分歧。同时，他也表示，“在本周末之前达成协议是可能的。要达成协议并不困难。”

但拜登对共和党人不愿考虑增加收入的渠道表示失望，提高对富人和企业的税收以协助其他美国人的计划，是拜登2024年财政预算的关键部分。

报道称，如果拜登和国会领袖无法达成协议，美国可能在6月1日就出现有史以来的首次债务违约。拜登原定17日飞往日本参加G7领导人峰会后，将到巴布亚新几内亚与太平洋岛国领导人会晤，然后续程到澳大利亚出席四方安全对话会议。

但白宫表示，拜登现在决定缩短行程，取消了对澳大利亚和巴布亚新几内亚的访问，在出席19日至21日的G7广岛峰会后，他就会返回华盛顿，“以确保国会采取行动”，避免债务违约。

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