新华社杭州5月16日电（记者邹多为、林光耀）中国－中东欧国家合作机制自2012年成立至今，双方贸易持续增长。据海关统计，中国与中东欧国家贸易年均增长8.1%，尤其是在农食产品贸易领域，今年1至4月，进出口农食产品7.2亿美元，同比增长34%。

第三届中国－中东欧国家博览会暨国际消费品博览会16日在浙江宁波开幕。作为博览会配套活动，在海关总署和浙江省政府共同主办的第六届中国－中东欧国家海关检验检疫合作对话会上，记者获悉了相关数据。

其间，为构建中东欧国家商品输华“绿色通道”，海关总署就推动中东欧国家农食产品准入、促进货物通关便利等主要内容与13个中东欧国家海关和检验检疫主管部门、驻华使馆代表以及商界、学界嘉宾等开展交流对话。

据介绍，海关部门针对中东欧国家打造的“中东欧商品输华绿色通道”有利于推动各方共享中国大市场机遇、共享制度性开放机遇、共享深化国际合作机遇，计划推出的具体举措包括：推进优质农食产品检疫准入，支持优异动植物种质资源引进，优化进口商品检验监管要求和模式，设立进口鲜活易腐农食产品查检快速通道，提升“中国－中东欧国家海关信息中心”建设水平以及上线“中东欧商品进口通关一件事”智慧应用等。

海关总署副署长王令浚表示，中国海关将积极推动与中东欧国家海关开展“智慧海关、智能边境、智享联通”的通关便利化合作，加快中东欧农食产品输华准入进程，促进国际供应链稳定通畅，推动疫情后全球经贸的复苏和发展。

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