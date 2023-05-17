人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“茶和天下·雅集”活动在尼泊尔举办

2023年05月17日08:39 | 来源：新华网
小字号

　　新华社加德满都5月16日电（记者易爱军）“茶和天下·雅集”活动16日在尼泊尔首都加德满都举办，与会嘉宾强调茶在连通中尼两国中发挥的作用。

　　此次活动由中国文化和旅游部和中国驻尼泊尔大使馆主办、尼泊尔中国文化中心和江苏省文化和旅游厅承办。活动内容包括中国茶历史和文化图片展、紫砂茶具展、茶艺展示和茶点制作以及茶文化讲座。活动吸引众多尼泊尔人体验中国传统茶文化和雅文化。

　　尼泊尔文化、旅游和民航部部长苏丹·基拉蒂在活动开幕式上致辞时说，茶深深植根于尼中两国文化中，以茶待客也是尼泊尔的悠久传统。此类活动有助于加强尼中两国民众之间的关系。

　　中国驻尼泊尔大使陈松在致辞时表示，茶不仅是中国人“人与自然和谐共生”理念的载体，更是中国连通世界的重要纽带。2019年联合国大会将5月21日定为国际茶日。2022年，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

　　陈松说，近年来尼泊尔茶更多出现在中国市场。中方欢迎尼泊尔向中国出口更多优质茶，期待举办更多茶交流活动以深化两国友谊。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部