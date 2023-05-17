新华社加德满都5月16日电（记者易爱军）“茶和天下·雅集”活动16日在尼泊尔首都加德满都举办，与会嘉宾强调茶在连通中尼两国中发挥的作用。

此次活动由中国文化和旅游部和中国驻尼泊尔大使馆主办、尼泊尔中国文化中心和江苏省文化和旅游厅承办。活动内容包括中国茶历史和文化图片展、紫砂茶具展、茶艺展示和茶点制作以及茶文化讲座。活动吸引众多尼泊尔人体验中国传统茶文化和雅文化。

尼泊尔文化、旅游和民航部部长苏丹·基拉蒂在活动开幕式上致辞时说，茶深深植根于尼中两国文化中，以茶待客也是尼泊尔的悠久传统。此类活动有助于加强尼中两国民众之间的关系。

中国驻尼泊尔大使陈松在致辞时表示，茶不仅是中国人“人与自然和谐共生”理念的载体，更是中国连通世界的重要纽带。2019年联合国大会将5月21日定为国际茶日。2022年，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

陈松说，近年来尼泊尔茶更多出现在中国市场。中方欢迎尼泊尔向中国出口更多优质茶，期待举办更多茶交流活动以深化两国友谊。

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