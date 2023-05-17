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俄罗斯国家杜马通过废止《欧洲常规武装力量条约》法案

2023年05月17日08:35 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科5月16日电（记者黄河）俄罗斯国家杜马（议会下院）16日一致通过废止《欧洲常规武装力量条约》法案。

　　俄国家杜马网站当天发布消息说，俄国家杜马代表在全体会议上一致通过有关俄罗斯联邦废止《欧洲常规武装力量条约》的法案，该法案由俄总统普京10日向国家杜马提交审议。

　　俄国家杜马主席沃洛金在社交媒体上发文说，美国和北约痴迷于建立单极世界，将北约向东推进，破坏了全球安全体系。北约是“披着羊皮的狼”，一味侵犯和进攻，摧毁了南斯拉夫联盟，祸乱了阿富汗、利比亚、伊拉克和叙利亚。

　　俄国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基表示，退出并废止《欧洲常规武装力量条约》完全符合保障俄罗斯安全的国家利益。

　　据俄罗斯《议会报》15日报道，俄副外长里亚布科夫日前接受该媒体采访时表示，由于《欧洲常规武装力量条约》多年来未能发挥作用，俄罗斯退出该条约不会导致欧洲安全局势恶化。

　　北约和华约1990年签署《欧洲常规武装力量条约》，条约对两大军事集团的各类常规兵器总量、核查方式等作出规定。华约解散和苏联解体后，1999年欧洲安全与合作组织首脑会议通过《欧洲常规武装力量条约修改协议》，俄罗斯2004年批准了该协议，但北约成员国一直未批准。由于北约持续东扩，俄方于2007年暂停履行《欧洲常规武装力量条约》。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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