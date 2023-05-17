新华社海牙5月16日电 中国代表15日在海牙召开的《禁止化学武器公约》第五次审议大会一般性辩论中发言，呼吁缔约国以审议大会为契机，扭转政治操弄的逆流，推动禁化武组织回归正确轨道。

中国驻荷兰大使兼常驻禁化武组织代表谈践率团出席，外交部军控司司长孙晓波以及工业和信息化部、国防部代表参会。

中方表示，当今世界变乱交织、动荡不安，国际社会面临前所未有的挑战。中国提出的全球安全倡议，倡导坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，推动国际社会秉持团结精神和共赢思维，携手完善安全治理、解决安全难题、消弭安全赤字，实现世界持久和平与发展。中方将继续以此为指引，践行真正的多边主义，深入参与《公约》履约和审议进程，坚定维护《公约》的宗旨和目标。

中方指出，近年来部分国家出于地缘政治私利，将叙化武问题乃至整个中东局势推向了错误的轨道。中东地区近期一系列互动充分说明，地区国家有意愿、有能力掌握地区和平与发展主导权。中方呼吁缔约国总结经验教训，坚持对话协商，共同探索化武热点问题解决之道。

中方表示，禁化武组织肩负完善化学领域安全治理的重任。个别国家利用化武热点问题进行政治操弄，导致禁化武组织陷入严重政治对抗。任何一个领域的全球治理都必须坚持共商共建共享，任何一个国际组织正常运转都离不开对话、协商、合作。中方呼吁缔约国以审议大会为契机，扭转政治操弄的逆流，推动禁化武组织回归正确轨道。

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