人民网记者 李强

大熊猫在德国有多受欢迎？在“五一”假期走进柏林动物园的纪念品商店便知一二：正中央的大熊猫商品专区，各种尺寸的大熊猫玩偶、文具、海报、T恤、画册摆得满满当当，在两个出入口还有另外两片区域也被大熊猫玩具承包，粗略一算，大概四分之一的商店面积都用来展示大熊猫。

在商店外的售票处，每天一早就排队等待入场的大小观众们，都是来看旅居柏林的大熊猫一家：“梦梦”和“娇庆”，以及它们的双胞胎幼崽“梦想”和“梦圆”。

与纪念品商店的大熊猫专区一样，熊猫馆也占据了柏林动物园的中心位置。2017年7月，在中德两国领导人见证下，这座耗资超过千万欧元的中式风格建筑正式揭幕。

柏林动物园园长安德烈亚斯·克尼里姆介绍说，熊猫馆的面积近5500平方米，有宽敞的室外活动区和各种玩具，屋内还配备了恒温空调，是欧洲最现代化的熊猫馆舍。2019年，熊猫馆荣获“全球大熊猫奖”最漂亮熊猫展区奖。

记者探访熊猫馆时，双胞胎“梦想”和“梦圆”的展示区围满了观众。“梦想”正坐在地上吃饭，“梦圆”则在另一旁呼呼大睡，憨态可掬的造型，引来阵阵惊呼，所有游客都在拍照留念。

“梦想”正在竹子 。人民网记者 李强摄

饲养员柯文·施莫尔自2017就一直在照顾大熊猫一家，每天他和同事都要从专门的冷库中取出大量的鲜竹投喂它们。“梦梦”和“娇庆”这两只成年大熊猫一天要吃掉80公斤竹子，“梦想”和“梦圆”则要吃60公斤。正如柏林动物园官网的“熊猫博客”所说：我们大熊猫最喜欢的消遣是吃，而且永远都在吃。

“养活一只大熊猫可没那么容易，我们的竹子从法国南部运来，那里的气候长出的竹子质量很好。” 安德烈亚斯·克尼里姆说。

德国媒体曾指出，在用餐方面，大熊猫是真正的美食家，因为在1000多种竹子中，它们只喜欢24种。而柏林动物园每年仅采购竹子的花费就达100万欧元。

在中国合作方指导下，柏林动物园的饲养员还学会制作熊猫“窝头”，连模具都跟国内一模一样，食材配方除了多种谷物、鸡蛋、食用油外，还加入了柏林本地特色——红菜头。柏林风味窝头深得“娇庆”喜欢，它一天能吃10个。

到了大熊猫们的生日，红菜根也是必不可少的元素。去年8月31日，“梦想”和“梦圆”迎来了3岁生日，园方特别准备了冰镇水果“生日桶”，桶前的碎冰堆上插着从成都空运来的竹笋，还有红菜根汁制成的“3”字冰激凌。

作为头两只在德国出生的熊猫，“梦想”和“梦圆”受到了德国民众的特别偏爱。除了生日蛋糕，万圣节它们有南瓜竹笋盘吃，到圣诞节，园方则给它们准备圣诞树和姜饼干。按照柏林动物园的传统，它们还有颇具柏林特色的昵称：“皮特”和“保尔”。

三年来，“梦想”和“梦圆”不但每年得到生日蛋糕和节日礼物，柏林电视台也给予它们明星般的待遇，先后拍摄了三部关于双胞胎兄弟的纪录片，忠实记录了它们在柏林出生、成长的过程。

2019年初，柏林动物园与成都大熊猫繁育基地的中国专家密切合作，对“梦梦”进行了人工授精令其成功怀孕，德国莱布尼茨动物园与野生动物研究所专家托马斯·希尔德布兰特教授也参与了其中。

希尔德布兰特教授是全球广受赞誉的大熊猫和野生动物繁育专家，也是成都大熊猫繁育研究基地学术委员会唯一一名来自欧洲的委员。三十多年来一直从事野生动物辅助生殖的研究和开发，对保护珍稀动物种群作出了巨大贡献，而他的代表学术专著之一就是《大熊猫：生物学、兽医学和管理》。

希尔德布兰特教授通过多次超声检查，最终确认“梦梦”成功受孕，并在柏林动物园专门举行的新闻发布会上宣布了这一消息。这一年，因其在大熊猫辅助繁殖方面的贡献，希尔德布兰特当选2019 年“全球大熊猫奖”的“年度大熊猫人物”。

“梦想”和“梦圆”是首对在德国出生的大熊猫，在大多数情况下，大熊猫妈妈一次只会抚养一个幼崽。为了保住两只幼崽，中德两国专家通力合作，全球知名的德国柏林夏里特医学院也参与其中，为只有100多克的“梦想”和“梦圆”各提供了一个医用恒温箱。夏里特医学院新生儿科、神经放射科等科室都参与了新生熊猫幼崽的抚育和救治。

如今，“梦想”和“梦圆”这对中德合作的双胞胎兄弟，已经在德国度过了3个生日。今年8月31日，它们将年满四岁，按照中德双方的合约，它们将返回中国。

(责编：贾文婷、常红)