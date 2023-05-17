人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

【网连世界】旅德大熊猫一家：柏林动物园的“顶流”

人民网记者 李强
2023年05月17日08:28 | 来源：人民网-国际频道
小字号

大熊猫在德国有多受欢迎？在“五一”假期走进柏林动物园的纪念品商店便知一二：正中央的大熊猫商品专区，各种尺寸的大熊猫玩偶、文具、海报、T恤、画册摆得满满当当，在两个出入口还有另外两片区域也被大熊猫玩具承包，粗略一算，大概四分之一的商店面积都用来展示大熊猫。

在商店外的售票处，每天一早就排队等待入场的大小观众们，都是来看旅居柏林的大熊猫一家：“梦梦”和“娇庆”，以及它们的双胞胎幼崽“梦想”和“梦圆”。

与纪念品商店的大熊猫专区一样，熊猫馆也占据了柏林动物园的中心位置。2017年7月，在中德两国领导人见证下，这座耗资超过千万欧元的中式风格建筑正式揭幕。

柏林动物园园长安德烈亚斯·克尼里姆介绍说，熊猫馆的面积近5500平方米，有宽敞的室外活动区和各种玩具，屋内还配备了恒温空调，是欧洲最现代化的熊猫馆舍。2019年，熊猫馆荣获“全球大熊猫奖”最漂亮熊猫展区奖。

记者探访熊猫馆时，双胞胎“梦想”和“梦圆”的展示区围满了观众。“梦想”正坐在地上吃饭，“梦圆”则在另一旁呼呼大睡，憨态可掬的造型，引来阵阵惊呼，所有游客都在拍照留念。

“梦想”正在竹子 。人民网记者 李强摄

饲养员柯文·施莫尔自2017就一直在照顾大熊猫一家，每天他和同事都要从专门的冷库中取出大量的鲜竹投喂它们。“梦梦”和“娇庆”这两只成年大熊猫一天要吃掉80公斤竹子，“梦想”和“梦圆”则要吃60公斤。正如柏林动物园官网的“熊猫博客”所说：我们大熊猫最喜欢的消遣是吃，而且永远都在吃。

“养活一只大熊猫可没那么容易，我们的竹子从法国南部运来，那里的气候长出的竹子质量很好。” 安德烈亚斯·克尼里姆说。

德国媒体曾指出，在用餐方面，大熊猫是真正的美食家，因为在1000多种竹子中，它们只喜欢24种。而柏林动物园每年仅采购竹子的花费就达100万欧元。

在中国合作方指导下，柏林动物园的饲养员还学会制作熊猫“窝头”，连模具都跟国内一模一样，食材配方除了多种谷物、鸡蛋、食用油外，还加入了柏林本地特色——红菜头。柏林风味窝头深得“娇庆”喜欢，它一天能吃10个。

到了大熊猫们的生日，红菜根也是必不可少的元素。去年8月31日，“梦想”和“梦圆”迎来了3岁生日，园方特别准备了冰镇水果“生日桶”，桶前的碎冰堆上插着从成都空运来的竹笋，还有红菜根汁制成的“3”字冰激凌。

作为头两只在德国出生的熊猫，“梦想”和“梦圆”受到了德国民众的特别偏爱。除了生日蛋糕，万圣节它们有南瓜竹笋盘吃，到圣诞节，园方则给它们准备圣诞树和姜饼干。按照柏林动物园的传统，它们还有颇具柏林特色的昵称：“皮特”和“保尔”。

三年来，“梦想”和“梦圆”不但每年得到生日蛋糕和节日礼物，柏林电视台也给予它们明星般的待遇，先后拍摄了三部关于双胞胎兄弟的纪录片，忠实记录了它们在柏林出生、成长的过程。

2019年初，柏林动物园与成都大熊猫繁育基地的中国专家密切合作，对“梦梦”进行了人工授精令其成功怀孕，德国莱布尼茨动物园与野生动物研究所专家托马斯·希尔德布兰特教授也参与了其中。

希尔德布兰特教授是全球广受赞誉的大熊猫和野生动物繁育专家，也是成都大熊猫繁育研究基地学术委员会唯一一名来自欧洲的委员。三十多年来一直从事野生动物辅助生殖的研究和开发，对保护珍稀动物种群作出了巨大贡献，而他的代表学术专著之一就是《大熊猫：生物学、兽医学和管理》。

希尔德布兰特教授通过多次超声检查，最终确认“梦梦”成功受孕，并在柏林动物园专门举行的新闻发布会上宣布了这一消息。这一年，因其在大熊猫辅助繁殖方面的贡献，希尔德布兰特当选2019 年“全球大熊猫奖”的“年度大熊猫人物”。

“梦想”和“梦圆”是首对在德国出生的大熊猫，在大多数情况下，大熊猫妈妈一次只会抚养一个幼崽。为了保住两只幼崽，中德两国专家通力合作，全球知名的德国柏林夏里特医学院也参与其中，为只有100多克的“梦想”和“梦圆”各提供了一个医用恒温箱。夏里特医学院新生儿科、神经放射科等科室都参与了新生熊猫幼崽的抚育和救治。

如今，“梦想”和“梦圆”这对中德合作的双胞胎兄弟，已经在德国度过了3个生日。今年8月31日，它们将年满四岁，按照中德双方的合约，它们将返回中国。

(责编：贾文婷、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部