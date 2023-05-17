人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

赓续传统友谊 共创美好未来

2023年05月17日07:20 | 来源：央视网
小字号

央视网消息（新闻联播）：5月18日至19日，习近平主席将在陕西西安主持召开中国—中亚峰会，中亚五国元首将来华参会。这是今年中国首场重大主场外交活动。赓续传统友谊，共创美好未来，中国同中亚国家携手应对挑战，推进务实合作，积极构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。

就在上个月，为纪念“一带一路”十周年特别开行的中欧班列“一带一路”十周年长安号西安—中亚专列从西安国际港务区发车。10年来，长安号累计开行超过1.6万列。其中，中亚五国开行量达到4250列，为促进中国同中亚互联互通与经贸合作发挥重要作用。

从古丝绸之路上的“驼铃阵阵”，到如今在亚欧大陆奔驰不息的“钢铁驼队”，传承千年友谊，中国同中亚国家的交往合作不断书写着新的传奇。

2022年1月，习近平主席在北京主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会。在中方积极倡议下，六国决心打造中国—中亚命运共同体，为未来合作开辟蓬勃发展的广阔前景。一周后，中亚五国元首齐聚北京，共赴“冬奥之约”。同年9月，习近平主席再次同中亚国家领导人分别会晤。在元首外交的战略引领下，中国同中亚五国始终坚持相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，实现全面战略伙伴关系全覆盖、签署共建“一带一路”合作文件全覆盖，走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范。

中亚是“一带一路”的首倡之地，也是高质量共建“一带一路”的示范区。

2013年，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时提出“丝绸之路经济带”倡议。10年来，中亚国家积极推进共建“一带一路”倡议同本国发展战略对接，让合作成果广泛惠及地区各国人民。

中吉乌公路打通跨越高山、畅通无阻的国际运输大动脉；乌兹别克斯坦“安格连—帕普”铁路隧道彻底改变了上千万人的出行方式；杜尚别热电厂的建成，让塔吉克斯坦首都冬季缺电成为历史；中国—中亚天然气管道将土库曼斯坦等国的天然气输送到中国。同时，越来越多来自中亚的优质商品也走进中国百姓的日常生活。

2022年，中国与中亚五国贸易额达到702亿美元，创历史新高。今年1—3月，中国与中亚五国贸易额同比增长22%，发展势头强劲。

今年4月，由中国与中亚五国共建的丝绸之路考古合作研究中心揭牌成立。从互派留学生到举办文化艺术节，从开设培训专业人才的鲁班工坊到应对新冠疫情时的守望相助，秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，中国同中亚国家的传统友谊在交流互动中不断深化。

安全是发展的前提。面对复杂多变的地区安全形势，中国同中亚五国践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，联手打击“三股势力”和跨国有组织犯罪、贩毒。中方提出的全球安全倡议，得到中亚国家积极响应和支持。

携手应对冷战思维、霸权主义等挑战，中国同中亚五国坚定支持彼此捍卫自身核心利益，共同捍卫多边主义，不断加强在联合国、上海合作组织、亚信等多边机制内的密切协调配合。

中国—中亚峰会即将在西安举行。西安的市花是石榴花，原产于中亚的石榴象征着和谐与团结。在古丝绸之路的起点，中国与中亚五国将通过此次峰会向世界展现中国中亚合作的高水平，开启双方合作新时代。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部