央视网消息（新闻联播）：5月18日至19日，习近平主席将在陕西西安主持召开中国—中亚峰会，中亚五国元首将来华参会。这是今年中国首场重大主场外交活动。赓续传统友谊，共创美好未来，中国同中亚国家携手应对挑战，推进务实合作，积极构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。

就在上个月，为纪念“一带一路”十周年特别开行的中欧班列“一带一路”十周年长安号西安—中亚专列从西安国际港务区发车。10年来，长安号累计开行超过1.6万列。其中，中亚五国开行量达到4250列，为促进中国同中亚互联互通与经贸合作发挥重要作用。

从古丝绸之路上的“驼铃阵阵”，到如今在亚欧大陆奔驰不息的“钢铁驼队”，传承千年友谊，中国同中亚国家的交往合作不断书写着新的传奇。

2022年1月，习近平主席在北京主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会。在中方积极倡议下，六国决心打造中国—中亚命运共同体，为未来合作开辟蓬勃发展的广阔前景。一周后，中亚五国元首齐聚北京，共赴“冬奥之约”。同年9月，习近平主席再次同中亚国家领导人分别会晤。在元首外交的战略引领下，中国同中亚五国始终坚持相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，实现全面战略伙伴关系全覆盖、签署共建“一带一路”合作文件全覆盖，走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范。

中亚是“一带一路”的首倡之地，也是高质量共建“一带一路”的示范区。

2013年，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时提出“丝绸之路经济带”倡议。10年来，中亚国家积极推进共建“一带一路”倡议同本国发展战略对接，让合作成果广泛惠及地区各国人民。

中吉乌公路打通跨越高山、畅通无阻的国际运输大动脉；乌兹别克斯坦“安格连—帕普”铁路隧道彻底改变了上千万人的出行方式；杜尚别热电厂的建成，让塔吉克斯坦首都冬季缺电成为历史；中国—中亚天然气管道将土库曼斯坦等国的天然气输送到中国。同时，越来越多来自中亚的优质商品也走进中国百姓的日常生活。

2022年，中国与中亚五国贸易额达到702亿美元，创历史新高。今年1—3月，中国与中亚五国贸易额同比增长22%，发展势头强劲。

今年4月，由中国与中亚五国共建的丝绸之路考古合作研究中心揭牌成立。从互派留学生到举办文化艺术节，从开设培训专业人才的鲁班工坊到应对新冠疫情时的守望相助，秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，中国同中亚国家的传统友谊在交流互动中不断深化。

安全是发展的前提。面对复杂多变的地区安全形势，中国同中亚五国践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，联手打击“三股势力”和跨国有组织犯罪、贩毒。中方提出的全球安全倡议，得到中亚国家积极响应和支持。

携手应对冷战思维、霸权主义等挑战，中国同中亚五国坚定支持彼此捍卫自身核心利益，共同捍卫多边主义，不断加强在联合国、上海合作组织、亚信等多边机制内的密切协调配合。

中国—中亚峰会即将在西安举行。西安的市花是石榴花，原产于中亚的石榴象征着和谐与团结。在古丝绸之路的起点，中国与中亚五国将通过此次峰会向世界展现中国中亚合作的高水平，开启双方合作新时代。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)