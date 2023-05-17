中国－中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。国家主席习近平将主持峰会并发表重要讲话。西安，这座文韵悠远的千年古都再次成为世界焦点。

让历史说话，让文物说话

西安，古称长安。赫赫宗周、巍巍秦汉、泱泱盛唐……中华文明悠远厚重的历史，在这里留下了灿若星辰的文化遗产。

在秦始皇帝陵领略秦统一六国的龙威虎势，在汉长安城遗址感受“红尘四合，烟云相连”盛景，在唐大明宫体味恢弘磅礴盛世之风，在西安城墙体验文化遗产与现代生活和谐共生……

“让历史说话，让文物说话，在传承祖先的成就和光荣、增强民族自尊和自信的同时，谨记历史的挫折和教训，以少走弯路、更好前进。”2015年，习近平总书记在陕西考察期间，来到西安博物院考察。

2022年4月13日，观众在西安博物院参观唐代女立俑。 新华社记者 李一博 摄

西安，作为十三朝古都和古丝绸之路起点之一，独特的历史文化遗产为“博物馆之城”建设提供了得天独厚的条件。目前，西安拥有各类博物馆159座，涵盖历史综合、红色革命、自然科学、民俗文化等40余个类型，每年博物馆参观人数超过3000万人次。到博物馆去，正成为古城新的时尚。

找到传统文化和现代生活的“连接点”

始建于隋唐、扩建于明代的西安城墙，是中国现存历史最悠久、规模最宏大、保存最完整的古代城垣建筑。

大雁塔下，大唐不夜城景区，大唐盛景和现代景观在这里交相辉映。“不倒翁小姐姐”“李白对诗”“盛唐密盒”……唐风元素融合创意与沉浸，大唐不夜城实现了“夜经济”文旅消费聚集发展，今年以来这里游客接待量已超过了2000万人次。

西安大唐不夜城（2023年1月28日摄，无人机照片）。新华社记者 刘潇 摄

2021年9月，习近平总书记在陕西绥德县非物质文化遗产陈列馆考察时指出：“要坚持以社会主义核心价值观为引领，坚持创造性转化、创新性发展，找到传统文化和现代生活的连接点，不断满足人民日益增长的美好生活需要。”

如今的西安，正不断挖掘历史文化的当代价值、探索传统文化的现代表达。

汉长安城、唐大明宫等大遗址保护与百姓生活相融共生，长安十二时辰主题街区全景式展示唐文化，“唐小妃”“李小白”等文化IP走红……古老的文化遗产与全新的时代元素碰撞出夺目的火花。

“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”，习近平总书记的重要指示在这里得到生动实践。

“金色名片”推动世界文明交流互鉴

历史文化遗产，是促进民心相通的使者，是推动文明交流互鉴的载体。

2015年5月，古城西安用一场盛唐气派的入城仪式迎接印度贵宾莫迪。随后，习近平主席同莫迪总理共同观看体现中印两大文明交相辉映的文艺演出《梦长安》。

2017年5月，习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上，以千年“鎏金铜蚕”为佐证，讲述先辈2000多年前开辟古丝绸之路、打开中外友好交往新窗口的壮举。

这条“鎏金铜蚕”1984年出土于陕西石泉县，首尾共计9个腹节，制作精致，造型逼真。新华社记者 罗晓光 摄

现藏于陕西历史博物馆的汉代鎏金铜蚕，在中国传统文化中象征丰盈润物、执着奉献，见证了东西方文明“千丝万缕”的联系。

文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。

2000多年前，悠悠驼铃在古丝绸之路回响。今天，浩荡壮阔的历史长河为古城西安源源不断注入文化自信，千年丝路焕发出新的蓬勃生机。

即将举行的中国－中亚峰会将擘画中国－中亚关系新蓝图，让西安这座千年古都再次吸引世界的目光。

主笔：孙波、储国强、刘书云、杨一苗

视觉 | 编辑：张爱芳、王秋韵

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