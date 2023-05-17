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自驾游升温折射出行服务新机遇（观象台）

金  言
2023年05月17日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　随着我国交通路网不断完善、居民收入进一步增长，国内旅游市场还将不断壮大，由此催生的出行需求也会水涨船高。把握机遇、乘势而上，围绕需求、优化供给，出行服务行业将大有可为

　　

　　行驶在海南环岛公路，一路欣赏南国美景；驱车浙北乡间小路，体验乡土民情；长途奔走川藏线，感受高原壮美……今年以来，自驾游热度逐渐走高。交通运输部数据显示，“五一”假期，全国高速公路小客车日均流量超5557万辆，同比增长超一倍，创历史新高。

　　在我国经济社会全面恢复常态化运行之际，自驾游升温，得益于我国交通基础设施的持续完善——高速公路通车里程超17万公里，农村公路总里程达453万公里，“大动脉”“微循环”更畅通，公路的覆盖广度和通达深度不断提升。同时，我国出行服务不断优化提升——“五一”假期，不少游客选择落地租车自驾。有平台数据显示，机场、高铁、火车站等交通枢纽租车网点的取车量同比增长数十倍。不同交通方式无缝衔接，让自驾游更方便更快捷。

　　自驾游升温，也给优化出行服务提出了新需求，带来了新机遇。一些客流量大、吸引力强的自驾游线路颇为引人关注。江苏苏州，阳澄湖高速公路服务区“搬进”江南街景，成为热门的旅游打卡地；山东威海，倾力打造的千里山海自驾旅游公路，沿线不仅设置了高标准主题驿站，还串联起50家旅游景区和上百个农业渔业产业基地；河北保定，高速服务区配置应急充电桩，更好满足新能源车主需求……完善的设施、出色的服务，使这些服务区成功吸引游客“快进慢游”，有效拉动了区域经济发展。

　　自驾游升温，给公路客运行业带来一些新启示。这些年，高铁、民航越来越发达，分走了部分长途公路客运的份额，私家车的普及则使短途公路客运受到一定影响。当前，旅游市场加速复苏，出行需求稳步升高。相较高铁民航触达范围更广、相较私家车出行成本更低的公路客运行业，发挥自身优势，瞄准交通旅游融合发展的大方向，推出更多契合市场需求的客运班线、旅游专线，可实现更大发展。比如，云南丽江，旅游包车直通景区，为客运企业和当地经济发展带来新增长点；吉林长春，开通冰雪旅游定制服务线路，让更多游客尽享“冰天雪地”……一些地方积极开发客运旅游融合服务产品，进一步挖掘了公路客运的市场潜力，也增强了当地旅游的吸引力。

　　随着我国交通路网不断完善、居民收入进一步增长，国内旅游市场还将不断壮大，由此催生的出行需求也会水涨船高。把握机遇、乘势而上，围绕需求、优化供给，出行服务行业将大有可为。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月17日 18 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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