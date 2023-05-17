王旭东

“绝域苍茫万里行——丝绸之路（乌兹别克斯坦段）考古成果展”展出的文物。

“绝域苍茫万里行——丝绸之路（乌兹别克斯坦段）考古成果展”展出的文物。

“天下龙泉——龙泉青瓷与全球化”展览展出的文物。

图片均由故宫博物院提供

5月18日，是第四十七个国际博物馆日。

习近平主席指出，“博物馆是保护和传承人类文明的重要殿堂，是连接过去、现在、未来的桥梁，在促进世界文明交流互鉴方面具有特殊作用。”近年来，故宫博物院秉持平等、互鉴、对话、包容的理念，通过“走出去”“引进来”，持续与各国博物馆开展合作，在开放交融中向世界展示故宫文化遗产蕴藏的中华优秀传统文化精髓，在互动往来中促进民心相通和文明交流互鉴。

中华文化“会客厅”走向世界

作为世界上保存最完整的古代木结构宫殿建筑群，故宫博物院藏有186万余件（套）各类文物珍品。这是中国古代劳动人民的智慧创造，是中华五千年文明的重要承载者，也是中华优秀传统文化的汇聚地。这里的智慧、这里的传承，应向世界更好地讲述。近年来，故宫博物院在全球举办各类中外文化交流展览，共享文化成果，共促交流对话。

2018年，故宫博物院在希腊雅典举办的“重文德之光华：重华宫原状文物展”，以陈设记录为依据，将乾隆皇帝为皇子时的潜邸升级而来的重华宫风貌“搬迁”至雅典，从一个侧面展现清朝宫廷生活。同年，应美国芝加哥艺术博物馆邀请，故宫博物院与上海博物馆一同赴美举办“吉金鉴古：皇室与文人的青铜器收藏”展。古人将青铜器称作“吉金”。伴随中国古代礼乐制度日渐成熟，青铜器逐渐成为社会制度的具象化身，在一定程度上承载着道德标准和政治秩序。展览穿越数千年沧桑，勾勒出一部恢弘的青铜器收藏史，有助于海外观众更好地理解中国器物文化背后的深刻意蕴和时代变迁。

故宫博物院还举办了丰富多样的数字化成果展和文创产品展，向世界展示中华传统文化的现代魅力。2022年，为纪念中日邦交正常化50周年，故宫博物院先后在日本举办“故宫的世界——特别数字展”和“四季礼赞——中国故宫摄影和日本插花艺术展”等。其中，“故宫的世界——特别数字展”是故宫博物院首次在海外举办全数字形式的展览，以高质量数字影像展示故宫的珍贵藏品、庄严建筑和文化底蕴。20余种具有紫禁城建筑元素及故宫藏品纹饰特征的文创产品也同期亮相，深受日本观众喜爱。

积极引进国外优秀展览

文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。近十来年，来自亚洲、欧洲和美洲地区的18个文物展来到故宫博物院，描绘出一幅幅多元互动的人文交流图景。

自古以来，中亚地区便是丝绸之路沿线商旅往来的必经之地，也是东西方文明交汇的桥梁纽带。2020年故宫博物院举办的“绝域苍茫万里行——丝绸之路（乌兹别克斯坦段）考古成果展”，是我国首次对外展示在乌兹别克斯坦境内开展的中乌联合考古的阶段性工作成果。展品为观众进一步理解古丝绸之路以及中国与中亚地区的交流交往史提供了丰富的实物佐证。

2012年，为庆祝中墨建交40周年，故宫博物院与墨西哥国家人类学与历史局共同举办“山川菁英——中国与墨西哥古代玉石文明展”。此次展览展出的100件（套）中国玉石器跨越8000年中国玉器史长河，墨方的100件（套）玉石文物展品穿越了墨西哥3000多年的历史文化。虽然中国与墨西哥地处太平洋两岸，相隔万里，但考古发掘获得的资料表明，以玉石为代表，早在数千年前，两地之间可能就有文化往来。

在引进展中，中外文物同台展出，体现了人类文明的交融互鉴源远流长。2019年举办的“天下龙泉——龙泉青瓷与全球化”展览展出了来自境外6个国家和地区的11家博物馆、考古所约120件文物展品，以中国龙泉青瓷的流布为线索，立体化展现宋元以来陆上及海上陶瓷之路的兴盛发达。当时，海内外对龙泉青瓷都有很大需求，可以说在那一时期，以瓷器为载体，全球展开了一次影响广泛的经济文化交流活动。

2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年。3月15日，故宫博物院与巴基斯坦国家遗产与文化署考古与博物馆局联合举办的“譬若香山：犍陀罗艺术展”开幕。犍陀罗是古丝绸之路上的交通要道，犍陀罗艺术是希腊、波斯、印度等多元文明碰撞融合的产物，展现出丝路沿线文明交流互鉴中焕发的创造活力。展览选取173件（套）巴基斯坦文物和故宫博物院的30件（套）文物，在向观众展示犍陀罗文化艺术魅力的同时，激发文化共鸣，增进两国人民的友好情谊。

在考古修复领域打造“中国名片”

建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学，要努力延伸历史轴线、增强历史信度、丰富历史内涵、活化历史场景。近年来，故宫博物院与多国联合开展考古、国际文物修复，加强中外文化遗产交流研究，通过丰富的考古成果，展示中华文明辉煌成就对人类文明的重大贡献。

故宫博物院与德国考古研究院、英国杜伦大学等世界研究机构合作，多次选派考古人员赴阿联酋、肯尼亚、乌兹别克斯坦等国开展联合考古，取得丰硕成果，展示了中国考古学的理念、方法与技术手段，提升了中国考古学的国际学术影响力和话语权。

2019年，应吉尔吉斯斯坦国家科学院历史、考古与民族学研究所邀请，故宫博物院考古研究所及多家国内考古文博单位参加了在吉尔吉斯斯坦奥什州举办的“费尔干纳盆地四国联合考察活动”。中国与吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的考古学者共同对吉尔吉斯斯坦境内费尔干纳盆地区域的文化遗产进行实地调查并开展合作交流，对该地区多元文化交融的历史图景有了初步认识。不同时期城市与人口迁移的遗迹，也为探讨及研究丝路沿线城市分布规律提供了有益启示。

在文物修复方面，故宫博物院与意大利文物保护修复高级研究院于2014年签署合作框架协议，共同对院藏纸本油画《弘历骑马戎装像》的病害勘察与保护开展合作。双方经过互访、考察和调研，对该画作进行全面检测，绘制病害图，最终确定科学的保护修复方案，并将于近期开展第三阶段的修复合作。2015年，故宫博物院与国际文物修护学会合作，成立国际文物修护学会培训中心，以期推动亚太及世界文物保护修复技术与研究事业的发展。

人才是博物馆高质量发展的重要资源，是世界文化遗产保护、研究和传承的基础。故宫博物院积极促进国内外学者交流，与德国、斯洛文尼亚、韩国等多国文博机构建立人员交流合作机制。2016年至今，故宫博物院已举办五届“太和论坛”，努力推动各方共享文化遗产保护经验和理念，守护人类共有文物瑰宝，守望我们共同的精神家园。

以文载道、以文传声，让中华文化蕴含的时代价值、中国审美走向世界，是中国博物馆人的历史使命。新时代，故宫博物院将以更加开放的姿态，进一步加强国际交流合作，弘扬中华优秀传统文化，进一步将故宫博物院打造成文明交流互鉴的中华文化“会客厅”，为保护文化多样性、为创造全人类的美好未来作出应有贡献。

（作者为故宫博物院院长）

《 人民日报 》（ 2023年05月17日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)