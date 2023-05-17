本报记者 彭 敏

根据泛美卫生组织发布的统计数据，近期登革热总体发病率在拉美多国呈现上升趋势。2023年以来，中美洲部分国家、安第斯地区以及包括古巴和多米尼加在内的加勒比国家登革热病例数显著增加，一些国家的部分地区宣布进入紧急状态。

截至目前，秘鲁已报告7.6万多例登革热病例，其中有82例死亡病例。首都利马的登革热病例与2022年相比增加了5倍，秘鲁政府已宣布20个地区进入为期120天的紧急状态。巴西今年已有333人因登革热死亡。玻利维亚登革热病例累计超过2万例，其中有69例死亡病例。玻利维亚首都拉巴斯在登革热疫情扩大后，发布流行病学红色警报。阿根廷目前已报告9.3万多例登革热确诊病例和56例死亡病例。哥伦比亚今年以来已记录超过2.8万例登革热病例。此外，哥斯达黎加、巴拿马和洪都拉斯分别报告了974例、1278例和2803例登革热病例。

登革热是一种由蚊子传播的急性病毒传染病，其典型症状有发烧、头痛和关节痛等。登革热分为普通登革热和出血登革热，后者死亡率较高。泛美卫生组织警告说，在最热和雨水最多的月份，登革热疫情传播往往会扩大。安第斯卫生组织执行秘书、儿科医生和公共卫生专家玛利亚·卡门认为，气候变化使气温变得更高，“自来水短缺和排水系统不完善迫使一些地区的民众储存干净的水，这为蚊子的滋生提供了有利环境”。

部分拉美国家基层医护力量和医疗设施薄弱，让救治登革热重症患者面临挑战。秘鲁监察员办公室表示，在登革热高发地区，医疗机构不堪重负，实际护理需求是护理能力的8倍，一些药物出现短缺。

为控制登革热疫情传播，多国卫生部门采取紧急措施进行应对。玻利维亚政府制定了抗击登革热疫情计划，开展社区清洁、设置流动医疗点等。阿根廷卫生部门在全国进行大规模灭蚊工作，采取安装纱网等防蚊措施。秘鲁卫生防疫人员挨家挨户进行消毒，向民众宣传登革热防控知识、免费发放驱蚊用品等。秘鲁卫生部部长罗莎·古铁雷斯·帕洛米诺已要求民众采取紧急预防措施，并遵循卫生部门的建议。同时该国已拨款3500万索尔（1元人民币约合0.53索尔）用于应对这一紧急公共卫生事件。

《 人民日报 》（ 2023年05月17日 15 版）

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