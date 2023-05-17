本报记者 马 菲

“受韩国国内及全球经济影响，公司今年销售额减少、设备费用增加，营业利润随之大幅减少。今年第一季度，公司营业利润同比减少49.2%。”韩国一家建筑材料企业的相关负责人表示。

据韩国产业通商资源部近日发布的最新统计数据显示，韩国4月的贸易逆差为26.2亿美元，这是该国连续14个月出现贸易逆差。韩国银行（央行）发布的初步核实数据显示，韩国今年第一季度国内生产总值（GDP）环比增长0.3%。韩国开发研究院日前将今年韩国经济增速预期下调0.3个百分点至1.5%，并认为，若出口恢复困难，今年韩国经济增长有可能会降至1%左右。

韩国银行的数据显示，韩国第一季度出现44亿美元的贸易逆差。出口商品中，汽车、船舶、半导体、显示器等均出现下滑，最主力的出口商品芯片的出口持续低迷，拖累外贸整体增长。韩国开发研究院经济展望室室长郑圭哲表示，韩国半导体产业的近期业绩比2月份预想的还要差，半导体库存积压较多，拖累经济整体增速。

韩国政府财政赤字和企业负债也在不断增加。据韩国企划财政部发布的数据，今年前3个月韩国政府财政赤字增至54万亿韩元（1元人民币约合192韩元），已逼近今年全年的赤字预期。在韩国十大集团所属的106家上市公司中，超过半数公司去年财务状况恶化，有21家公司负债率甚至超过200%。韩联社报道称，大型上市公司去年陷入高利率、高物价和高汇率三重困境，营业状况普遍不佳。

通货膨胀持续走高，让韩国普通民众的生活受到明显影响。在韩国汝矣岛一家证券公司工作的郑先生告诉记者，他在公司附近就餐的费用不断飙升，“以前七八千韩元就能吃上一顿像样的午餐，现在一碗拌饭都已涨到1万韩元以上”。自去年初以来，韩国物价一直处于上升趋势。今年4月，韩国居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.7%，这是自去年2月以来涨幅首次回落至4%以下水平。餐饮物价居高不下，4月外出就餐物价指数为117.15，环比上涨0.7%，连续29个月上涨。另据统计，韩国家庭平均债务在去年首次超过9000万韩元。高通胀和高借贷增加了韩国居民的生活成本，抑制了居民消费的复苏。

当前，韩国出口商信心低迷，工业生产依然疲弱，制造商对消费者需求持谨慎态度。韩国政府表示，将在确保物价和民生稳定、管控内外部风险的条件下，提振出口、投资和内需，努力改善经济结构。

（本报首尔5月16日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月17日 15 版）

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