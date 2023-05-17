本报记者 李志伟 王 慧 张梦旭

一段时间以来，美国科技企业接连发布裁员公告，包括谷歌母公司字母表公司、脸书母公司元公司、微软、推特、亚马逊等商业巨头。除科技企业外，美国金融、消费、制造、运输、房地产等多个行业也陆续出现裁员潮。分析人士指出，美国企业裁员潮加剧，凸显美国通胀高企、美联储激进加息等影响进一步发酵，美国经济面临较高衰退风险。

今年科技企业裁员数已超去年全年

据美国媒体报道，自去年开始的美国科技企业裁员潮在今年进一步加剧。追踪科技行业裁员情况的美国“裁员”网站公布数据显示，截至5月15日，今年已有675家企业裁员超过19.3万人，裁员数量已经超2022年全年。

亚马逊公司3月表示，将对包括盈利的云计算和广告业务在内的各部门裁减9000个职位。此前在1月份，该公司已宣布裁员1.8万人。元公司去年11月宣布裁员13%，相当于裁减1.1万名员工。今年3月，该公司再次发布裁员公告，将在未来几个月裁减约1万人，目的是“在艰难的经济环境下提高效率”。

字母表公司1月表示，为应对黯淡的经济前景，计划裁员1.2万人左右，6%的裁员幅度也是该公司有史以来最大规模裁员。戴尔公司2月表示，鉴于利率上升及金融形势收紧，该公司将裁员约5%。戴尔联席首席运营官杰夫·克拉克在给员工的备忘录中说：“市场状况不断恶化，未来充满不确定性。”此外，微软公司宣布将裁减1万名员工，英特尔公司近日也表示计划裁员以降低成本，这意味着裁员潮将继续困扰美国科技行业。

据英国《每日邮报》统计，今年一季度，美国雇主宣布的裁员总数达27万人，较2022年增长了396%。这也是自新冠疫情发生以来裁员最多的第一季度。其中科技行业裁员占比达38%，可能超过2001年互联网泡沫破裂时创下的科技行业年度裁员纪录。

中国现代国际关系研究院美国研究所副研究员孙立鹏分析认为，美国科技企业裁员潮主要有3个方面原因：一是疫情缓和后，线下经济重启，互联网企业业务萎缩，不得不削减运营成本；二是美国宏观经济环境进一步收紧，美联储连续多轮加息，加大了企业融资成本，同时研发资金下降，企业选择通过裁员来缩减业务规模；三是一些互联网企业面临着创新步伐减缓、创新动能减弱的问题。

美国媒体分析认为，科技企业纷纷裁员，宏观因素在于经济环境的不确定性。由于市场需求疲软，对科技行业股价和业绩造成巨大冲击。经济低迷导致广告商削减开支，给以数字广告业务为主的互联网公司带来严重打击。个人电脑等消费电子产品的需求量下滑，使科技企业的处境更趋恶化。

裁员潮正向多个行业蔓延

当前，美国科技企业裁员潮影响正在外溢。在“裁员”网站的统计列表上可以看到，近期裁员的企业涵盖金融、媒体、零售业、旅游、医疗保健、房地产等多个行业。

首当其冲的是金融业。美国高盛集团表示，今年将开始大规模裁员，计划裁掉大约8%的员工，涉及近4000人。资产管理公司贝莱德也将裁员500人，约为员工总数的3%。美国摩根士丹利银行近日计划再次裁员3000人，拟在今年第二季度实施。《华尔街日报》分析称，科技行业的减速已经开始对华尔街产生影响，导致金融行业收入下滑。根据咨询公司“查林杰—格雷—克里斯马斯”的报告，美国的金融公司今年宣布裁员3万人，比去年增加了419%，仅次于科技行业。

在消费行业，美国餐饮业巨头麦当劳公司4月初决定，暂时关闭位于美国的全部办事处，并通知员工准备裁员。该公司表示，内部组织机构庞大、各自为政，致使人员冗余、创新放缓，作为战略重组的一部分，计划整合、叫停或搁置一些项目。美国零售业巨头沃尔玛近期也先后宣布关闭多个电商配送中心。其位于美国佛罗里达州、新泽西州和加利福尼亚州的配送中心将分别裁员400人、200人和900人左右。

其他领域也受到波及。毕马威、安永等四大会计师事务所先后宣布将在美国大规模裁员，以应对经济疲软和业务大幅放缓。迪士尼公司近期也开启首轮裁员，预计裁员7000人，这是该公司2月宣布的55亿美元成本削减计划的重要部分。联邦快递、制造业巨头3M、陶氏化学等近期均宣布大规模裁员计划。

《福布斯》杂志网站称，高通胀和不稳定的外部经济环境将继续推动美国企业裁员。美国海兰软件公司首席执行官比尔·普列梅尔表示：“没有预料到通货膨胀、利率上升和劳动力成本增加会对我们的支出产生如此大的影响。”“查林杰—格雷—克里斯马斯”公司高级副总裁安德鲁·查林杰说，随着美国银行业持续动荡，以及信贷环境有所收紧，小企业可能更难获得资金来推动发展和招聘人员。

面临较高经济衰退风险

美国企业裁员潮加剧人们对美国经济衰退的担忧。美国商务部最新数据显示，美国2023年一季度GDP年化环比增长1.1%，大幅低于市场预期的2%，较去年四季度2.6%的增幅有所回落，已连续两个季度放缓。《华尔街日报》网站报道称，在通货膨胀仍然高企、利率不断上升的情况下，美国第一季度经济增长下滑，增加了人们对今年晚些时候可能出现经济衰退的担忧。

日前，美联储宣布加息25个基点至16年高位，这也是其一年多以来第十次加息，累计加息幅度达500个基点。与此同时，美国4月消费者价格指数同比上涨4.9%，仍远高于2%的通胀目标。分析认为，裁员潮暴露了美国高通胀和利率飙升对企业收益造成的冲击，企业不得不削减开支以降低损失。当前美国消费支出已出现动能减退迹象，加之银行业动荡持续发酵，可能进一步拖累经济增长。

毕马威首席经济学家戴安娜·斯旺克认为：“美国经济可能进入一个‘慢衰退’，经济增长将逐渐失速。”安永—博智隆公司首席经济学家格雷戈里·达科警告称，近期银行业危机之后，通货膨胀、高利率以及贷款减少等一系列负面因素结合在一起将在未来几个月拖累经济。孙立鹏认为，受美国银行业和债务上限问题困扰，短期内美国的宏观经济环境难有好转，美国经济陷入技术性衰退的可能性加大。

裁员潮不断蔓延、经济衰退阴影挥之不去，正在侵蚀美国民众对经济前景的信心。美国消费者新闻与商业频道日前发布的“全美经济调查”显示，69%的美国成年人对美国当下以及未来的经济形势持负面看法，创这项调查17年历史中的最高纪录。美国智库皮尤研究中心4月下旬发布的民意调查结果也显示，大多数美国人对国家发展前景持悲观态度。高达80%的受访者不满意美国的现状，越来越多的民众认为美国2024年的经济会恶化。

《 人民日报 》（ 2023年05月17日 15 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)