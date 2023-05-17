本报记者 屈 佩 曲 颂

“中国—中亚峰会即将在中国古城西安举行，这是一次非常重要的会议，将为中亚各国带来新的发展机遇，进一步增进中亚国家与中国传统友谊与合作。”乌兹别克斯坦驻华大使阿尔济耶夫日前在接受本报记者专访时说。

阿尔济耶夫表示，以西安为起点的古丝绸之路见证了中亚国家与中国悠久的交往历史和源远流长的友谊。相信通过此次峰会，中亚国家和中国将进一步扩大经贸合作，制定新的经济对话战略，采取措施保障贸易畅通，并将建立起多个领域的多边合作机制。各方期待今年举办中国同中亚国家人民文化艺术年等活动，进一步深化中亚地区与中国的人文交流。

今年是中乌建交31周年。31年来，双方坚持平等相待、相互尊重、互利共赢，不断深化政治互信，推进互利合作，两国关系不断迈上新台阶。中乌两国在国际和地区事务中保持着密切协作，深化在联合国、上海合作组织、亚信等多边舞台上的协调与配合，及时就经济治理、能源安全、水资源等全球性问题和阿富汗、西亚北非局势等地区和热点问题交换意见。

阿尔济耶夫表示，在双方共同努力下，乌中各领域合作取得实实在在成果。锡尔河州正在打造“先进创新区”，吸引中国的投资和技术，学习中国可持续发展经验；两国在疫苗合作领域积累了经验，乌中生物技术集群建设工作稳步推进；新能源、农业、金融、现代通信等领域合作成为乌中经济合作的新亮点……阿尔济耶夫说：“期待双方最大限度挖掘两国经济互补优势，进一步释放能源、绿色经济、人工智能、数字化和电子商务等领域的合作潜力。”

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。阿尔济耶夫高度评价这一倡议的全球意义。“通过共建‘一带一路’，各方与中国持续深化务实合作，不断拓展合作领域。”阿尔济耶夫表示，共建“一带一路”倡议为促进地区和国际合作、加快全球经济复苏提供了重要助力，为世界和平、稳定与繁荣作出了贡献。阿尔济耶夫强调，乌兹别克斯坦支持并积极参与共建“一带一路”，在该倡议框架下与中国实施了多个合作项目，深化地区间基础设施互联互通。其中，中吉乌铁路意义重大，不仅助力亚欧大陆互联互通，也为维护全球产业链供应链稳定畅通发挥重要作用。

阿尔济耶夫说：“乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫将出席中国—中亚峰会并对中国进行国事访问，必将为进一步加强乌中全面战略伙伴关系注入新的动力。”

《 人民日报 》（ 2023年05月17日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)