钱乃成

即将举行的中国—中亚峰会在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义，也将推动中国同土库曼斯坦关系实现新发展。

今年1月，应习近平主席邀请，土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫对中国进行国事访问。双方宣布建立中土全面战略伙伴关系，持续深化中土全方位合作，在双边层面践行命运共同体。中土在彼此核心利益问题上相互支持，尊重各自走符合本国国情的发展道路。两国保持密切高层交往，深化治国理政经验交流，不断增进战略和政治互信。双方充分发挥中土合作委员会统筹协调作用，加紧推进“一带一路”倡议和“复兴丝绸之路”战略对接，全力落实中土政府5年合作规划（2021—2025年）。

中土经贸合作潜力巨大。2022年两国贸易额达111.81亿美元，同比增长52％。双方积极落实《中土政府关于扩大经济关系的合作规划》和两国关于加强数字经济、绿色发展领域的投资合作文件，稳步扩大贸易和相互投资规模，促进贸易结构多元化，加快推进两国非能源领域合作，积极商谈中土优先合作项目清单，着力提升两国经贸合作的质量和水平。天然气合作是中土关系基石。双方将共同执行好现有协议，加紧推进天然气谈判进程，加快实施复兴气田二期开发、中国—中亚天然气管道D线建设等重大项目，积极拓展天然气工业等领域合作。

互联互通领域是两国合作新的增长点。双方将积极推动中土道路联通和跨境运输合作，提升中—哈（萨克斯坦）—土—伊（朗）铁路集装箱班列、中—吉（尔吉斯斯坦）—乌（兹别克斯坦）—土国际多式联运运营频次和过货量，并继续在多边机制下保持沟通与协作。

人文交流促进中土民心相通。双方将继续加强科教文卫等领域合作，加快在土设立传统医学中心，加快推进互设文化中心工作，早日建成鲁班工坊，落实好2023—2024年互办文化年活动，鼓励两国更多地方省州（市）缔结友好关系。

安全合作是中土高水平互信的体现。双方将继续加强执法安全对口部门交往，严厉打击“三股势力”，加强重点项目、大型活动安保经验交流，确保战略性合作项目安全稳定运营。继续加强两军战略沟通，深化互信，拓展合作领域，加强团组往来、人员培训、军事技术等领域的务实交流。

中土是推动全球治理改革的同路人。双方将继续加强在联合国框架内的协调配合，就重大国际和地区问题及时交换意见，协调立场。双方将共同推动落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，为维护和平、促进发展贡献力量。

以中国—中亚峰会为契机，中国将同土库曼斯坦持续深化全方位合作，携手推动构建更加紧密的中土命运共同体、中国—中亚命运共同体。

（作者为中国驻土库曼斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2023年05月17日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)