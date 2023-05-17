扎帕罗夫总统

应国家主席习近平邀请，吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫将于5月17日至20日来华出席中国—中亚峰会并进行国事访问。

萨德尔·扎帕罗夫，1968年12月6日出生于吉尔吉斯斯坦伊塞克湖州，吉尔吉斯族。1991年毕业于吉尔吉斯国立体育学院，2006年毕业于吉尔吉斯—俄罗斯斯拉夫大学。

1986年至1987年、1989年至1995年任伊塞克湖州秋浦区“桑塔什”集体农庄负责人。1987年至1989年参军入伍。1996年至2000年任伊塞克湖州秋浦区“索尔通库尔”农场副主席。2000年至2005年，先后任“古泽尔”燃料公司和“努尔”石油天然气公司总经理。2005年至2007年，任第三届国家议会议员。2007年至2009年，任总统顾问。2008年至2009年，任国家反腐败署委员。2009年至2010年，任国家反腐败署署长。2010年至2013年，任第五届国家议会议员。2020年10月，萨德尔·扎帕罗夫出任总理、代总统。2021年1月，当选总统，任期5年。

本次访问是萨德尔·扎帕罗夫就任总统后首次来华进行国事访问。

（新华社电）

《 人民日报 》（ 2023年05月17日 02 版）

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