本报记者 曲 颂 周翰博 肖新新

即将出席中国—中亚峰会并对中国进行国事访问的吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫，日前在接受本报记者专访时表示，期待参加中国—中亚峰会，进一步深化吉中两国各领域合作。

吉尔吉斯斯坦与中国山水相连，两国友好交往历史悠久。早在2000多年前，两国人民沿着伟大的丝绸之路互通有无，让彼此的物质和文化生活更加丰富。

扎帕罗夫强调，1992年吉中建立外交关系，开启了两国关系的新篇章。短短31年间，两国建立平等、相互尊重、相互信任的睦邻友好关系。在互谅互让基础上，边界问题彻底解决。国境线并未将吉中两国国家与人民分隔，而是让彼此更加靠近。两国在政治、军事、经济、人文、安全等领域合作均取得丰硕成果。在国际舞台上，吉中两国在涉及彼此核心利益问题上始终坚定相互支持。今天，吉中两国间不存在任何冲突和悬而未决的问题，两国间各层级交流密切，互动富有成效，合作稳步发展。中国是吉尔吉斯斯坦最重要的伙伴之一，来之不易的相互理解、友好合作非常珍贵，吉方愿付出努力进一步深化合作。

去年，扎帕罗夫多次在线上或线下与习近平主席进行富有成效的交流：1月出席中国同中亚五国建交30周年视频峰会，2月共同见证北京冬奥会开幕，9月在上海合作组织撒马尔罕峰会上再次见面。扎帕罗夫表示，习近平主席拥有丰富的治国理政经验、深刻的政治智慧、崇高的个人品质，成功领导中国走向繁荣，提升了中国在国际舞台上的影响力。“习近平主席的治国理政经验让我想到中国儒家的智慧。能与习近平主席成为朋友，我感到很荣幸。我非常期待参加中国—中亚峰会，与习近平主席再次见面。”扎帕罗夫说，吉中两国之间建成高水平的全面战略伙伴关系，很大程度要归功于习近平主席。扎帕罗夫希望能与习近平主席共同努力，让高度友好、开放、互信的双边关系更上一层楼。

在扎帕罗夫看来，人文交流合作是吉中双边关系的重要组成部分，有力促进了两国民心相通。近年来，越来越多吉尔吉斯斯坦青年和学生前往中国高等院校学习，并形成热潮。为满足吉民众了解中国，学习中国语言、文化、历史和传统等需要，吉尔吉斯斯坦已开设了4所孔子学院，一些吉高等院校还开设了孔子课堂和汉语系。与此同时，在吉尔吉斯斯坦高等院校学习的中国留学生人数有所增加。他表示，相信吉中两国青年将成为未来进一步加强双边关系的桥梁。

扎帕罗夫强调，文学和诗歌在理解另一个民族的文化方面发挥着重要作用。中国唐代伟大诗人李白出生在碎叶城，即现今吉尔吉斯斯坦托克马克市附近。他的诗歌已被翻译成吉尔吉斯语，并被用作汉语课程的教材。李白的创作让我们以最生动的方式感悟中国人民的灵魂，欣赏其多面性和广度，感受其美丽和独特性。尽管时间的长河带来了许多改变，但我们仍然铭记和崇敬李白，他的创造力至今仍在促进吉中两国人民之间的认知和理解。扎帕罗夫表示，很高兴看到中国读者对吉尔吉斯斯坦著名作家艾特玛托夫作品拥有浓厚兴趣，相信中国人民将通过这位杰出作家的作品更多地了解吉尔吉斯斯坦。

扎帕罗夫认为，面对复杂的国际形势，需要制定有效措施，采取具体行动，以确保各国、地区以及世界的安全、和平与稳定。从这一角度来说，习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议以及全球文明倡议是及时且切实可行的。这些倡议旨在促进各国政治、经济和社会发展，提高人民生活水平，实现共同发展与繁荣。

扎帕罗夫表示，没有哪个国家能独自有效应对“三股势力”、跨国犯罪、贩毒、走私军火、非法移民等问题。我们只有通过共同努力，才能取得成效。

谈及即将举行的中国—中亚峰会，扎帕罗夫认为，地区问题事关中亚各国利益。当今形势要求地区国家加强政治接触，深化经贸合作，共同应对地区和平、安全与稳定所面临的传统及非传统威胁与挑战。中亚国家同中国密切沟通交往、拓展共同利益以及发展全方位合作，是中国—中亚机制具有强大生命力的保证。他相信，中国—中亚机制将成为具有独创性，奉行和平发展原则，积极开展经贸、人文等各领域合作的权威区域性组织。

《 人民日报 》（ 2023年05月17日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)