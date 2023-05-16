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外交部发言人谈乌兹别克斯坦试点推广中国减贫经验

2023年05月16日23:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月16日电（记者董雪）外交部发言人汪文斌16日在例行记者会上回答有关提问时说，乌兹别克斯坦政府决定在全国各州试点推广中国减贫经验，体现了乌方对中方减贫经验的高度重视，是习近平新时代中国特色社会主义思想在中亚的生动实践。

　　汪文斌表示，近年来，在两国元首的亲自关心和直接推动下，中国同乌兹别克斯坦减贫合作有声有色，取得许多积极成果，成为两国全方位合作的一大亮点。

　　“乌兹别克斯坦政府决定在全国各州试点推广中国减贫经验，体现了乌方对中方减贫经验的高度重视，是习近平新时代中国特色社会主义思想在中亚的生动实践。”汪文斌说，再过两天，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫将结合出席中国－中亚峰会对华进行国事访问，两国元首将就减贫合作作出新的规划和部署，为乌兹别克斯坦减贫事业发展注入新的动能。

　　汪文斌表示，消除绝对贫困是中国民生改善的里程碑，是中国人权事业的历史性成就，也是人类进步事业的壮丽篇章。中国脱贫成绩属于中国，也属于世界，为促进国际减贫事业发展提供了中国方案，为推动构建人类命运共同体贡献了中国力量。中方愿继续同世界各国加强减贫经验交流合作，为建设一个远离贫困、共同发展的美好世界作出贡献。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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