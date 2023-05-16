新华社西安5月16日电 “胡旋女，胡旋女。心应弦，手应鼓。弦鼓一声双袖举。回雪飘飖转蓬舞。”

一千多年前，唐代诗人白居易笔下优美浪漫的胡旋舞，从西域传入，风靡中原。如今，在古都西安的舞台上，胡旋舞穿越千载展新颜，淋漓尽致地展现着中西文化交融的美妙。

在西安文化地标大唐不夜城，舞蹈《旋转的胡旋》是最受欢迎的演出之一，每一场都被里三层外三层的观演人群所包围。

《旋转的胡旋》节目编导马翔告诉新华社记者，创作团队从大量壁画、出土文物和古诗词中寻找服装、舞蹈姿态、舞者神情等线索，力求复刻出一支原汁原味的胡旋舞。“胡旋舞在很多方面都体现着中西文化交融。”他说。

据史料记载，胡旋舞起源于西域康国等地，即今天乌兹别克斯坦撒马尔罕一带。随着古丝绸之路繁荣畅通，中原与西域的交往也日益密切。胡旋舞传入中原后，在唐朝宫廷盛行，并逐渐流传到民间。

“左旋右转不知疲，千匝万周无已时。人间物类无可比，奔车轮缓旋风迟。”充满活力的跳跃和旋转是胡旋舞最显著的特征。而经过千年的融合与传承，这一元素已深深融入到中国和中亚国家多种舞蹈形式当中。

“胡旋舞的伴乐原本以打击乐为主，传入中原后逐渐加入弦乐，音乐效果更加恢弘大气。”马翔又举例说。

在陕西历史博物馆收藏的唐代苏思勖墓葬壁画《乐舞图》中，一名胡人男子身穿汉服，在方毯上跳起“男士版”胡旋舞——胡腾舞。舞者两侧，乐师们演奏的九种乐器中，既有西域传入的琵琶、横笛、筚篥，也有中国传统乐器古筝、拍板、排箫等，演绎着艺术的共鸣。

愿更多“丝路之舞”继续书写中国与中亚国家文化交融、友好往来的新诗篇！

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