新华社北京5月16日电（记者董雪）外交部发言人汪文斌16日表示，即将在西安举行的中国—中亚峰会将进一步凝聚中国和中亚国家高质量共建“一带一路”的共识，助力双方继续做共建“一带一路”的先行者。

当日例行记者会上，有记者问：中国—中亚峰会即将在陕西西安举行。中亚作为“一带一路”首倡地，10年来中国和中亚国家高质量共建“一带一路”取得丰硕成果。发言人能否进一步介绍中国和中亚共建“一带一路”有关情况？此次峰会对中国和中亚国家推进高质量共建“一带一路”有何意义？

汪文斌表示，2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦发表演讲，提出共同建设“丝绸之路经济带”倡议。中亚地区成为共建“一带一路”的首倡地，也是互联互通的标杆地。

汪文斌说，10年来，习近平主席同中亚五国元首保持密切交往，亲自擘画双方高质量共建“一带一路”宏伟蓝图，就推动“一带一路”倡议同中亚五国发展战略对接达成重要共识，为中国同中亚国家共建“一带一路”发挥了战略引领作用。

“10年来，我们共同实施了一系列大项目，广泛惠及地区各国人民。”汪文斌介绍，中哈霍尔果斯国际边境合作中心与中哈连云港物流合作基地建成，打开了中亚国家通向太平洋的大门。中国企业承建的中亚第一长隧道“安格连－帕普”铁路隧道顺利贯通，结束了当地民众出行需要翻山越岭或绕行他国的历史。中吉乌公路正式通车成为跨越高山、畅通无阻的国际运输大动脉。途经中亚的中欧班列在中欧班列开行总量中占比近80%，成为驰骋欧亚大陆的“钢铁驼队”。去年，中国和中亚五国贸易总额超过700亿美元，创下历史最高水平。一项项实打实、沉甸甸的合作成果为中国同中亚国家坚持相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢奠定坚实基础。

汪文斌表示，中国—中亚峰会即将在西安举行，会议将进一步凝聚中国和中亚国家高质量共建“一带一路”的共识，助力双方继续做共建“一带一路”的先行者。

“我们相信，在古丝绸之路的起点西安，中国和中亚国家将乘着中国—中亚峰会的东风，让延续千年的丝路古道焕发出新的生机，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体作出新的更大贡献。”他说。

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