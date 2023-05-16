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李强同荷兰首相吕特通电话

2023年05月16日21:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月16日电 国务院总理李强5月16日同荷兰首相吕特通电话。

　　李强表示，习近平主席同威廉-亚历山大国王共同确立的中荷“开放务实的全面合作伙伴关系”定位，契合两国利益和人民需求。中国视荷兰为欧盟内优先合作伙伴，愿同荷兰共同推动各领域合作不断取得新成果。中方将继续扩大市场准入，加强知识产权保护，欢迎荷兰更多优质特色产品、更多有竞争力企业进入中国市场。希望荷兰为中国企业赴荷投资提供开放、公平、非歧视的营商环境。中国愿同荷兰深化农业、水利、新能源等领域合作，促进人文交流，在应对气候变化等多边领域加强合作。

　　李强指出，中荷都是经济全球化和自由贸易的受益者、支持者。希望荷兰秉持契约精神，坚持市场原则、世贸规则，维护中荷两国和双方企业共同利益，维护全球产业链供应链畅通。中国对欧政策保持高度连续性、稳定性。中欧应当践行真正的多边主义，共同反对阵营对抗和“新冷战”。希望荷兰推动欧洲坚持战略自主，为促进中欧关系发展作出更大贡献。

　　吕特表示，中国是荷兰重要合作伙伴。荷方愿同中方保持高层密切交往，深化经贸、水利、气候变化等领域合作，推动荷中开放务实的全面合作伙伴关系深入发展。荷兰愿继续做欧中合作交往的纽带和桥梁。

　　双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

(责编：崔译戈、张悦)

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