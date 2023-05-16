新华社东京5月16日电 19日至21日在日本广岛举行的七国集团（G7）峰会召开在即，针对日本政府的抗议活动却接连不断：16日在东京，数百名日本民众抗议排放核污染水计划；13日、14日在广岛，民众集会和游行，谴责G7峰会打着“自由民主”旗号，行“军事同盟”之实。

日本民众的呼声，恰是在警醒日本政府：作为G7轮值主席国，应以负责任态度回应、解决日本国内和国际社会的关切，拿出实际行动，真正取信于人。

“大海不是核电站的厕所”

一直以来，日本政府对反对排放福岛第一核电站的核污染水的批评之声置若罔闻，还声称经过多核素处理系统（ALPS）净化的核污染水安全无害，并宣布“今年春夏之际”开始排放。

在今年4月G7气候、能源和环境部长会议上，日本妄图利用其G7轮值主席国身份，拉拢各方为福岛核污染水排放计划背书，但德国环境部长莱姆克则当场表示，“我们不能欢迎向海洋排放核污染水”。

16日，数百名日本民众在东京集会，反对将福岛第一核电站的核污染水排放入海，并递交请愿书，要求中止这一排放计划。

来自东京、福岛、长崎等地的民众拉起各色横幅和旗帜，上面写着“不要把污染水排放入海”“不要污染大家的海洋”“大海不是核电站的厕所”等标语，并齐声高呼“不要污染海洋”“保护渔业”“守护未来”等口号。

反对福岛核污染水排海的市民团体代表佐藤和良表示，日本民众和国际社会对于所谓的“ALPS处理水”还有很多质疑和担忧，在没有得出明确答案之前，绝对不能向海洋排放。

来自立宪民主党、社会民主党等在野党的5名国会议员也加入了当天的集会。社会民主党党首福岛瑞穗在讲话中表示，放射性物质一旦排放就不能再收回，放射性物质只能集中管理。

5月16日，东京举行反对核污染水排海抗议活动，民众、日本议员及国际人士共同参与，反对核污染水排海。新华社记者张笑宇摄

广岛民众高呼“不做战争帮凶”

为给G7峰会造势，日本首相岸田文雄从年初就开始频繁出访。他13日前往自己老家广岛，视察会场准备情况。当日，约200名日本民众在广岛召开演讲集会，谴责G7峰会打着“自由民主”旗号，行“军事同盟”之实。

14日，一场更大的抗议活动在广岛和平纪念公园原子弹爆炸遗址前举行，民众手举各式标语，高呼“不要G7”“不做战争帮凶”等口号，希望唤起政府对战争的反思。

去年12月，日本正式通过新版“安保三文件”，抛弃“专守防卫”原则，提出日本将致力于拥有对敌攻击能力等政策主张，并将在未来5年大幅增加军事开支。日本民众强烈担忧日本已逐渐走上扩军备战之路，恐将再次滑入战争深渊。

日本“8·6广岛大行动实行委员会”事务局长官原亮表示，G7峰会不可能带来和平，只会加剧冲突，给全球带来更深重灾难，日本如果不停扩军、做军事备战，甚至谋求去拥有核武器，那只能让日本陷入战争的恶性循环。

5月14日，在日本广岛街头，日本民众举着“不要战争、不要核武器、不要G7”等标语，强烈抗议七国集团（G7）峰会将在广岛召开。新华社记者杨光摄

家人遭受过原子弹轰炸的广岛市民西冈由纪夫表示，政府应当深刻反思曾经对他国进行的侵略，承担责任，吸取教训，防止悲剧重演，这才是广岛人民的真正心愿。

日本市民团体“和平仓库”代表汤浅一郎认为，日本一边说要通过此次G7峰会向世界传递废除核武器的和平信息，一边又在谋求依赖核武器去实现“国家安全”，这是自相矛盾的，G7才是真正搅乱亚太地区和平现状的罪魁祸首。

令人失望不安 日本应该警醒

作为今年G7轮值主席国，日本希望借机提升自身的地区主导地位，向国际社会展示日本深化“印太构想”，彰显日本的国际存在感，同时对美国拜登政府的“印太战略”再次做出呼应与配合。

但日本政府的种种做法却不得人心。在接连几天的抗议之后，据悉，日本多个民间团体接下来还将在东京、广岛等多地组织针对G7不同形式的抗议活动，伴随整个G7峰会会期。

5月14日，在日本广岛街头，日本民众举着“不要战争、不要核武器、不要G7”等标语，强烈抗议七国集团（G7）峰会将在广岛召开。新华社记者杨光摄

分析人士认为，岸田不顾民生诉求，一味通过增税和挪用资金来强化军事力量，遭到绝大多数日本民众的反对。共同社今年3月至4月的民调显示，80%的民众反对岸田决定使用增税的方式强化防卫力量，73%的民众反对将振兴东日本大地震灾区的财政资金挪到防卫费上。

与此同时，日本置亚洲邻国和国际社会关切于不顾，依然强推福岛核污染水排海计划，大幅增加防卫支出，发展进攻性武器，不断突破“和平宪法”约束和“专守防卫”承诺，还不时出现为二战时的军国主义分子招魂喊冤的言行，更让国际社会感到失望和不安。（记者：李雪笛、郭丹、钱铮、姜俏梅、李光正、杨光；剪辑：王沛、王玉珏；编辑：王丰丰、闫珺岩、刘轶芳、马骁、陈玉芬）

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