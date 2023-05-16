台媒：“英国最短命首相”窜台演讲，幕后金主竟与他有关？

英国前首相特拉斯今天傍晚将抵台窜访，台湾联合新闻网今天下午以《英国最短命首相来台演讲 幕后金主竟与他有关？》为题发布报道称，5月16至20日，“英国最短命首相”特拉斯卸任后来台访问，并受邀发表演讲。邀请她的幕后金主竟是台湾地区前领导人李登辉时期成立的台湾“远景基金会”，这个“基金会”拿着“机密预算”邀请日本前首相安倍晋三、“特朗普政府反中大将”前国务卿蓬佩奥，以及提议“炸台积电”的美国白宫前国安顾问奥布莱恩。

特拉斯 资料图

今年4月7日，国台办曾宣布，对宣扬“台独”的台湾“远景基金会”予以惩戒。今天的台湾联合新闻网对台湾“远景基金会”进行起底。报道称，台湾有些智库的身份很特殊，名义上是财团法人，骨子里却是台当局的外围组织，财团法人“远景基金会”就是其中一家。

据台湾联合新闻报道，国民党籍“立委”、前陆军中将吴斯怀回顾历史时称，1994、1997年，李登辉担任台湾地区领导人期间，分别成立了“亚太基金会”、“远景基金会”，当时都是具有浓厚官方色彩的民间智库，过去会跟大陆的智库经常交流。但是，蔡英文2016年5月20日上台后，两个基金会随即在当年8月10召开董事会，推选民进党前主席许信良，前“总统府”秘书长、“国安会”秘书长陈唐山出任“亚太基金会”、“远景基金会”董事长。报道称，尤其是“远景基金会”的董事成员，充满民进党色彩。

国民党“立委”江启臣认为，作为官方智库的基金会必须中立。“遗憾的是，‘远景基金会’却在‘政府’指示下，每年邀请仇中的外国政客来台演讲；两岸关系恶化，毫无互信基础，基金会原有的两岸交流功能也破坏殆尽。”吴斯怀说。

报道提及，例如2021年12月14日，“远景基金会”受台外事部门委托，举办所谓“台美日三边印太安全对话”年度研讨会，邀请日本前首相、众议员安倍晋三；今年3月提议“炸台积电”的特朗普政府任内国安顾问奥布莱恩当时发表专题演讲。2022年3月4日，蓬佩奥来台演说，同样是来自“远景基金会”的邀约。今年，“远景基金会”更邀请到长期以“对中鹰派”著称的英国前首相特拉斯，她还将发表演讲。

蓬佩奥（台媒资料图）

对于民进党当局通过“远景基金会”每年邀请“重量级政治人物”来台演讲，到底花了多少钱，联合新闻网称，连国民党“立委”都不得而知。

报道称，根据台湾“汇流新闻网”披露的一份合约，台“驻美国台北经济文化办事处”与美国的政治公关公司签署合约，以15万美元酬劳，邀请蓬佩奥夫妇访台。去年8月2日，美国时任众议院议长佩洛西来台访问时，随即有网友在台湾PTT论坛爆料，根据美国司法部的网站，“Gephardt Group Government Affairs”政治公关公司从2018年帮助台当局联系游说佩洛西多达16次，台当局一共付费约新台币9400万元。外事部门却对此声称“绝非事实”。长期担任台外事及防务委员会委员的江启臣称，“立委”只知道每年大概有多少“机密预算”，不会知道预算真正的去向。

对于特拉斯将窜台的消息，联合新闻网也提到，英国保守党议员兼下议院外交事务委员会主席艾丽西亚·卡恩斯向英国《卫报》表示，特拉斯的访台行程是“最糟糕的IG外交（网红式作秀）”。卡恩斯认为，“这场访问只是表演性质，完全没有实质帮助，只会升高台湾紧张情势，让台湾人更苦”、“特拉斯这趟行程纯粹为了她自己的政治生涯，让自己看起来更重要”。

报道最后称，吴斯怀无奈地说，明明是为了两岸交流而成立的“远景基金会”，民进党当局却挂羊头卖狗肉，拿“机密预算”请外国政客来台大内宣，不仅对两岸和平毫无帮助，反而将台湾带到战争的危险边缘。

吴斯怀（台媒资料图）

据媒体此前报道，2022年10月20日，英国首相特拉斯突然宣布辞去首相职务。特拉斯是已故女王伊丽莎白二世在世时的最后一任英国首相，也是查尔斯三世的第一位首相。一心模仿撒切尔夫人要做“第二个铁娘子”的特拉斯上任仅45天便宣布辞职，成为英国历史上任职时间最短的首相。英国《经济学人》杂志网站嘲讽称，“特拉斯任期还没有生菜保质期长”。

国台办发言人朱凤莲4月7日曾表示，台湾“远景基金会”、“亚洲自由民主联盟”在民进党当局指使下，以“民主”、“自由”、“合作”为借口，打着“学术交流”、“研讨”等旗号，在国际上大肆兜售“台独”主张，极力拉拢贴靠反华势力，制造“一中一台”、“两个中国”等违反一个中国原则的事件，拓展台所谓“国际空间”。大陆方面决定对上述2家机构采取惩戒措施，禁止其负责人进入大陆和香港、澳门特别行政区，禁止大陆有关组织和个人与其进行合作。

(责编：牛镛、杨光宇)