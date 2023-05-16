两千多年前，古都西安，从这里出发，蜿蜒向西的古丝绸之路为中华民族与其他民族架起友谊桥梁。两千多年后，首届中国－中亚峰会将在这里续写中国同中亚国家关系更加美好的明天。

建交30多年来，中国同中亚五国贸易额增长100多倍，对中亚五国直接投资存量近150亿美元。一批基础设施建设大项目成功落地，助力中亚各国产业升级、互联互通和民生改善。

合作成果源于高度互信。无论国际形势如何变化，中国与中亚国家安危与共，在兼顾彼此利益的基础上继续合力构建内涵丰富、成果丰硕、友谊持久的战略伙伴关系。

亲戚越走越近，朋友越交越深。中国同中亚五国在高校、智库、媒体等各领域交流日益密切，在科技、医疗、旅游等方面合作持续深入。

文明因交流而多彩，因互鉴而发展。

作为具有悠久历史和丰富文化的国家，中国在重视保护推广自身文化的同时，也尊重他国文化。2014年，由中、哈、吉三国联合申报的“丝绸之路：长安－天山廊道的路网”成功申报为世界文化遗产。2014年，中乌决定合作开展希瓦古城保护修复工作。

站在中国－中亚峰会这个新的历史起点上，中国同中亚国家继往开来，开启双方合作新的篇章，必将有力增进地区国家人民共同福祉，为世界和平发展贡献更大力量。

总策划：袁炳忠

策划：李拯宇

出品：孙志平

制片：米立公

统筹：秦大军、刘佩

编导：杜瑞

记者：陈昌奇、李佳旭、张继业、胡晨欢、夏鹏、关建武、孟菁、刘芳、赵宇超、洪凌

配音：董千齐

新华社音视频部制作

新华通讯社出品

(责编：牛镛、杨光宇)