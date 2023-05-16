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共同谱写中国-中亚关系美好明天

2023年05月16日19:36 | 来源：新华社
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　　中国－中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行，此次峰会在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。

　　建交30余年来，中国和中亚国家不断拓展多方位合作，携手同行，共谋发展。

　　哈萨克斯坦“霍尔果斯-东大门”经济特区无水港由中哈联合投资建设，它和中哈连云港物流合作基地串联起一条新亚欧陆海联运通道。得益于此，哈萨克斯坦不但有了直通太平洋的“出海口”，更成为连接亚洲和欧洲的重要交通枢纽。

　　吉尔吉斯斯坦新北南公路项目一、二期工程均由中国公司承建并已竣工。此公路全部完工后，将成为连接吉南北地区的交通大动脉和中亚地区国际运输重要通道。

　　塔吉克斯坦鲁班工坊是中亚地区首家鲁班工坊，中方为当地培养高素质人才，帮助塔方提升可持续发展能力。

　　土库曼斯坦“复兴”气田是中国-中亚天然气管道的一大气源。中亚天然气管道惠及中国数亿人口，也促进了土库曼斯坦当地经济发展。

　　乌兹别克斯坦的希瓦古城是世界文化遗产。近些年来，乌中合作开展希瓦古城保护修复工作，经过两国专家共同努力，希瓦古城历史风貌重新焕发生机。

　　30余年来，中国与中亚国家的友谊之树已经枝繁叶茂。六国必将赓续友谊，持续推进更加广泛深入的合作，共同谱写中国同中亚国家关系更加美好的明天，共同推动构建人类命运共同体。

　　

　　总策划：袁炳忠

　　策划：李忠发

　　监制：孙志平

　　制片：米立公 幸培瑜

　　统筹：李琴

　　编导：洪凌 赵宇超

　　记者：张继业 关建武 李奥 孟菁 夏鹏 肖永航 蔡国栋 孙正好

　　译审：曹莹 惠培培

　　核校：张志欢 吴悠 余嘉明 洪雁

　　版面：杨震男

　　新华社音视频部制作

　　新华社国际传播融合平台出品

(责编：牛镛、杨光宇)

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