人民网万象5月16日电 （记者孙广勇、通讯员杨永全）“实在太感谢了！”在中老铁路D888次国际旅客列车上，谢先生拿到丢失的物品，激动的心情竟一时无以言表。

护照、相机、笔记本电脑、各类证件……丢失一样都会崩溃，不但回不了国，相机和电脑里的宝贵影像资料也会丢失。作为一名自媒体人，谢先生表示，真不敢想象这些东西丢失的后果。

5月14日，谢先生分别给中老铁路老挝段磨丁站和中老铁路国际乘务一组送来两面锦旗和一封感谢信，以此对中老铁路工作人员的专业负责、热情暖心的服务表示真诚的感谢。

据谢先生介绍，4月29日，他和朋友结束老挝的旅行，一起从万象乘坐D888次列车前往西双版纳，也是专门体验新开通的中老铁路跨境列车。因行李多而分散，在最后过安检时，没有及时清点行李，致使行李包遗忘在车站。直到在车上听到广播一遍一遍播放自己的信息时，他才猛然意识到行李遗忘在车站了。

“当时看了一下行李，都是重要物品，而且时间紧急。”捡到包裹的磨丁站站长肖建国说。当时全部旅客已经上了车，离开车也仅剩8分钟。于是，他立即通过站车联控，告知D888次国际乘务一组列车长代蕊，列车即刻启动广播，并组织各乘务员在各车厢口头找人。同时，肖建国安排工作人员迅速把物品送上车。

很快地，谢先生听到广播后，就来到指定的5号车厢。经确认，确为谢先生丢失的物品，从发现失物、寻找旅客到失物认领整个过程只用了3分钟。

按照老中铁路有限公司关于中老铁路国际列车遗失物品处置要求，谢先生与代蕊、车站完成了交接手续。同时，确保了国际旅客列车顺利正点开行。

及时发现、快速处置。老中铁路有限公司及昆明局所属的万象运营管理中心发挥全路唯一“站车一体化”管理的优势，密切配合、无缝对接，精准服务、高效优质，完美诠释了中老铁路服务至上的宗旨，全力打造跨境站车温馨服务品牌。

特别是开行国际列车以来，为确保口岸高效顺畅通关，老中铁路有限公司协调老挝边检部门结合旅游团多、老年旅客多等客流特点，不断优化服务措施。国际列车上的乘务员们，也在细节处用心服务着中外旅客，守护这条友谊之路。

5月13日，中老铁路国际旅客列车开行满一个月，中老两国的铁路部门共计开行动车组列车30对，列车准点率100%，边检部门验放来自28个国家的出入境人员13310人次。

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