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首尔中国文化中心“人在草木间——茶和天下·雅集”活动拉开帷幕

2023年05月16日19:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔5月16日电 （记者马菲）首尔中国文化中心16日举办“茶韵传道——中国茶文化公开课”主题讲座。此次讲座由首尔中国文化中心、浙江省文化和旅游厅、韩国中央日报社、韩中茶道香道协会共同主办，吸引了众多热爱中国茶文化的韩国民众前来参加。

2022年11月29日，“中国传统制茶技艺及其相关习俗”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。首尔中国文化中心将于5月21日“国际茶日”前后举办“人在草木间——茶和天下·雅集”系列活动。本次“茶韵传道——中国茶文化公开课”主题讲座活动作为本次系列活动的前期预热，正式拉开了首尔中国文化中心“人在草木间——茶和天下·雅集”活动的序幕。

首尔中国文化中心5月16日举办“茶韵传道——中国茶文化公开课”主题讲座。首尔中国文化中心供图

在讲座上，韩中茶道香道协会讲师李姃倫从绿茶的定义、绿茶的制茶工艺、中国的代表绿茶品种、绿茶的饮茶方法、绿茶的功效等方面详细介绍了绿茶的相关知识。

首尔中国文化中心5月16日举办“茶韵传道——中国茶文化公开课”主题讲座。首尔中国文化中心供图

活动还为每位观众发放纪念礼品及“茶韵生活——中国茶文化体验”活动打卡地图，以提高韩国民众的参与感。“茶韵生活——中国茶文化体验”活动将于5月21日至5月31日在首尔北村、桂洞、安国、仁寺洞等区域开展，韩中茶道香道协会旗下六家茶室共同参与，详尽介绍中国红、黄、绿、黑、白、青等各种茶的烹制、饮用等非物质文化遗产精髓。首尔民众可凭借打卡地图前往探访茶室，了解茶的种类、制茶技艺、相关习俗等知识，茶室茶主们将现场示范茶道工艺，民众体验完成后可获得纪念品。

(责编：崔译戈、张悦)

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