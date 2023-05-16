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日本民众集会要求叫停核污染水排海计划

2023年05月16日19:01 | 来源：新华网
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　　新华社东京5月16日电 数百名日本民众16日在东京电力公司总部前以及众议院第二议员会馆前等处集会，反对将福岛第一核电站的核污染水排放入海计划，并向东京电力公司递交请愿书，要求叫停这一计划。

　　来自东京、福岛、长崎等地的民众当天上午聚集到东京电力公司总部前，他们拉起了各色横幅和旗帜，上面写着“不要把污染水排放入海”“不要污染大家的海洋”“大海不是核电站的厕所”等标语，并齐声高呼“不要污染海洋”“保护渔业”“守护未来”等口号。

　　来自福岛县的佐藤和良是“不要再污染海洋！市民会议”组织的代表之一。他说，日本政府最初就是想要将核污染水排放入海，所以一直说其他排放方法行不通或者无法在陆地上保存核污染水等，找各种各样的借口。现在政府又花费大笔经费，通过各种媒体宣传核污染水排海计划，但他所代表的团体并不会相信政府这些宣传，他们要通过今天的行动向全世界发出更大的反对声音。

　　该组织另一名代表织田千代向东京电力公司代表宣读并递交了请愿书，要求该公司遵守与福岛县渔业合作协会联合会等的约定，在获得相关方理解和同意前不向海洋排放核污染水；要求公开所有放射性核素的浓度、总量等信息，重新评估对海洋环境和生物的影响；要求东京电力公司探讨修建大型储水罐长期保存核污染水、推动氚分离技术实用化等。

　　来自立宪民主党、社会民主党等在野党的5名国会议员也加入了众议院第二议员会馆前的集会。

(责编：崔译戈、张悦)

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