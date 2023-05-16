新华社北京5月16日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰首都基辅16日遭到导弹袭击，多个地区发生爆炸。俄罗斯国防部15日称，俄军防空系统拦截多枚乌军发射的导弹，其中包括一枚英国向乌军提供的“风暴之影”远程巡航导弹。这是俄军首次通报拦截该型导弹。

——当地时间16日凌晨3时许，新华社驻基辅记者听到基辅市上空响起密集爆炸声，并看到窗外有防空导弹升空拦截。乌克兰总统办公室主任叶尔马克随后在社交媒体发文称，乌防空系统正在拦截目标。基辅市市长克利奇科随后发布消息说，基辅市多个地区发生爆炸，落下的导弹碎片击中部分车辆和建筑物。

——俄国防部发言人科纳申科夫15日说，俄军防空系统过去一天共拦截7枚“哈姆”反辐射导弹、一枚“风暴之影”巡航导弹、10枚“海马斯”多管火箭炮火箭弹。俄媒报道说，这是英国确认向乌军交付“风暴之影”巡航导弹后，俄军首次通报拦截该型导弹。

——塔斯社等俄媒报道，乌军近日多次向卢甘斯克地区发射“风暴之影”巡航导弹。英国本月11日确认，已向乌军提供“风暴之影”巡航导弹。该型导弹射程超过250公里，英国是首个向乌军提供远程巡航导弹的国家。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫15日说，“英国谋求站在继续向乌克兰输送武器的国家前列”，但提供武器的决定只会“导致更多破坏和战斗”。俄外交部网站日前曾发表声明称，英国向乌克兰提供“风暴之影”远程巡航导弹表明英国对俄乌冲突介入程度之深，英方此举将导致局势严重升级，俄方将保留采取一切必要措施消除乌克兰使用英国提供的巡航导弹所造成威胁的权利。

——乌克兰总统网站15日发布消息说，乌总统泽连斯基近日访问意大利、德国、法国和英国期间就新军事援助计划与上述国家领导人达成一致。

——英国首相苏纳克15日与到访的泽连斯基会晤。英国当天发布声明说，将向乌克兰提供数百枚防空导弹和更多无人机系统，包括数百架射程超过200公里的新型远程攻击型无人机，这些军备将于未来数月交付。

——法国总统马克龙14日在总统府会见到访的泽连斯基。据法国总统府15日凌晨发布的法乌联合声明，法国将在未来数周向乌军提供包括AMX-10RC轻型装甲车在内的数十辆装甲车及轻型坦克。根据声明，法国还将帮助乌方提升防空能力，并在欧盟和北约框架内继续向乌军提供援助和训练。

——据乌克兰国家通讯社15日报道，上周在土耳其举行的黑海港口农产品外运协议延期谈判未能取得具体成果，黑海粮食走廊前景面临不确定性。该通讯社援引乌克兰外交部官员的话报道，上述协议有可能在5月18日到期后再延长60天，但也不排除18日后黑海粮食走廊暂停运行的可能。

——据俄罗斯《议会报》15日报道，俄副外长里亚布科夫日前接受该媒体采访时表示，由于《欧洲常规武装力量条约》多年来未能发挥其作用，俄罗斯退出该条约不会导致欧洲安全局势恶化。（参与记者：李东旭、李铭、黄河、耿鹏宇、杜鹃、乔本孝）

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