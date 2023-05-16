新华社西安5月16日电 在天山北麓哈萨克斯坦境内距阿拉木图约50公里处，一处丝绸之路上的重要遗址——拉哈特遗址吸引着诸多考古学家的目光。

作为“一带一路”框架下的合作项目之一，2017年至2019年，陕西省考古研究院团队三次来到这里，与哈萨克斯坦伊赛克国家历史文化博物馆的同行共同发掘拉哈特遗址。广袤而古老的土地见证了这支联合考古队并肩作战的数百个日夜。

“交给中国专家才放心”

拉哈特遗址位于伊赛克地区，哈萨克斯坦著名考古发现伊赛克金人的墓葬很可能位于该遗址附近。

“哈萨克斯坦同行说，拉哈特遗址这么重要，他们想来想去，还是认为中国考古团队最值得信任，所以把遗址的发掘‘留给了咱们’。”陕西省考古研究院研究员、赴哈萨克斯坦考古队现场负责人丁岩告诉记者。

中国专家没有辜负哈方的期望。三年间，团队已发掘出高台遗址、聚落遗址和多处重要墓葬，成果丰硕。中方团队计划今年下半年再次前往哈萨克斯坦，对拉哈特遗址开展进一步发掘。

2017年，陕西省考古研究院与哈萨克斯坦伊赛克国家历史文化博物馆联合考古队在拉哈特遗址考古发掘。（受访者供图）

“科学第一 友谊长青”

“从2017年第一次合作开始，我们就和哈方同事达成了默契：在工作和生活中，双方都秉持‘科学第一，友谊长青’的原则，”丁岩说，“双方合作非常顺畅，有时甚至不需要语言，就能明白对方心中所想。”

三年间，两国团队结下了深厚的友谊。2022年4月，陕西考古博物馆正式向公众开放，哈萨克斯坦伊赛克国家历史文化博物馆馆长古莉米拉特意发来视频祝贺。“今年是古莉米拉女士60岁生日，我们也给她发去了贺信。”丁岩说。

当地百姓的淳朴热情也让中方团队感动不已。丁岩告诉记者，2017年在拉哈特遗址工作期间，一位住在发掘点附近的哈萨克斯坦牧羊人热情地为中方团队送来一只羊作为欢迎中国客人的礼物。中方团队则邀请他前来驻地聚餐，共同享用草原羊肉。丁岩回忆道：“当天，这位牧羊人打着领带，穿着西服马靴，盛装出席我们的午宴，让我们深刻感受到两国人民的相互尊重和浓浓情意。”

2017年，陕西省考古研究院赴哈萨克斯坦考古队现场负责人丁岩与哈萨克斯坦牧羊人合影。（受访者供图）

缘分与共鸣

在丁岩看来，中国和哈萨克斯坦的考古合作还有一层特殊的意义。“我们陕西有兵马俑，伊赛克地区有著名的伊赛克金人，两者不仅年代相近，而且都是各自国家重要的文化符号，既是巧合，也是缘分。”

“两国考古团队惺惺相惜，合作无间，也是源于这种文化共鸣。”丁岩说。

近日，古莉米拉与丁岩视频通话，分享了一段她接受当地电视台采访的内容。她说：“记者问，在我心目中，中哈友谊的代表是什么？我非常自豪地回答，是我们博物馆和陕西省考古研究院的合作成果。”

对于即将在西安举行的中国-中亚峰会，古莉米拉充满期待。她在视频中表示：“期待这次峰会能进一步推动我们两国的文化交流。我们希望与陕西省考古研究院在‘一带一路’框架下开展更多合作。”

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