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第十四届沙迦儿童阅读节闭幕

2023年05月16日15:20 | 来源：人民网-国际频道
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人民网沙迦5月15日电 （记者张志文）第十四届沙迦儿童阅读节5月14日在阿联酋沙迦落幕，来自60多个国家和地区的近500名嘉宾进行了童书阅读分享。主办方还组织了1700多场各类手工坊和互动游戏等活动，让孩子们在参与中享受阅读的乐趣。

沙迦儿童阅读节期间，举办了多项互动活动。图为当地学生展示手工作品。人民网记者 张志文摄

作为中东地区规模最大的童书展会，沙迦儿童阅读节吸引了中东地区以及世界多家知名出版企业参展，本届儿童阅读节主题为“训练你的大脑”。阿联酋主流童书出版商卡里马特出版集团展出了早教、连环画、儿童文学等多种童书。这些读物中既有该公司的原创产品，也有与国外出版企业合作引进的译制图书。展台工作人员向记者介绍，其中一本阿拉伯语童书以熊猫为创作原型，旨在传递家与爱的重要意义，受到当地小读者喜爱。“我们希望通过这些优质童书，向孩子们传递积极向上的信息，帮助他们更好认识世界。”

在阅读节现场，孩子们不仅可以挑选自己喜爱的图书，还能在不同的工作坊里将书本知识转化为实践体验，增进对阅读的兴趣。阿尔法是沙迦一所小学的学生，她在绘画工坊中忙着和同学们一起在纸花瓶上绘制图案。她说：“这里的活动很有意思，我们都很喜欢！”

约旦儿童作家法迪娅·达斯曾创作多部阿拉伯语儿童文学作品，作品中的多个卡通形象让小读者印象深刻。法迪娅为本届阅读节专门创作了名为“萨米”的手偶。她对记者表示，儿童阅读不应局限于读书，而是全方位了解世界。孩子们参与阅读节活动，就好像正在阅读一本百科全书。“喜欢探索是孩子们的天性，这也是培养他们阅读兴趣的最好途径。我们要拉近书本与孩子之间的距离，让孩子们更加喜爱阅读。”法迪娅说。

沙迦儿童阅读节总协调人库拉·穆贾尼向人民网记者介绍，阅读节上，图片类、动物故事类和科幻冒险类等图书备受小读者欢迎。孩子们也更愿意参与各类活动，这对丰富知识和增加技能非常有帮助。库拉表示，未来，沙迦儿童阅读节将在提升意识、丰富知识和技能方面持续努力，为孩子们创造更广阔的发展空间。“我们希望以阅读节为平台，与更多国家的合作伙伴一道，向孩子们介绍世界各地的优秀历史文化，为他们今后的成长打下良好基础。”库拉说。

(责编：艾雯、常红)

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