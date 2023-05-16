中国网评论员 华章

5月18日至19日，中国—中亚峰会将在陕西省西安市举行。这是中国同中亚五国建交31年来，六国元首首次以实体形式举办峰会，也是今年中国首场重大主场外交活动。本次峰会必将加深双方各领域互利合作，为中国—中亚命运共同体建设增添新动力。

2022年1月，在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上，各方共同宣布打造中国—中亚命运共同体，中国同中亚合作机制应运而生。一年多来，中国同中亚各国多领域交流合作亮点频现，高层交往密切而频繁，像“走亲戚”一样常来常往。2022年9月，习近平主席对哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦进行国事访问，并在出席上合组织成员国元首理事会第二十二次会议期间同中亚国家领导人分别会晤。通过上合组织等平台，中国与中亚各国多次就彼此关心的经贸投资合作、维护地区和平稳定、践行真正的多边主义等话题深入交换了意见，一步步加深了彼此的传统友谊，也为本次中国—中亚峰会的成功举办奠定了坚实基础。

当前，百年变局下的国际局势复杂多变，不稳定不确定性因素增多，亟需中国与中亚各国按照习近平主席总结的“相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢”四项原则，进一步理顺中国—中亚合作机制，深化并拓展各领域务实合作，构建中国—中亚命运共同体，进而为全球的繁荣稳定注入正能量。从这个角度讲，本次中国—中亚峰会恰逢其时。

强化反恐合作，以“共同安全”为“共同发展”奠基

早在上合组织成立之初，中国与中亚国家就开启了以打击“三股势力”为目标的安全合作。多年来，双方通过举行联合反恐演习、网络反恐联合演习等形式不断深化组织内部安全合作，加强在反恐方面的组织协调，取得明显成效。中亚地区没有出现某些西方学者所预言的“中东化”趋势，中国新疆也连续多年没有发生暴恐案件，成员国联合打击“三股势力”的行动能力大幅提升，有效维护了地区和平与稳定。

不过，在美国仓促撤出阿富汗之后，当地安全局势似有恶化迹象，恐怖主义有回潮苗头，这些安全风险也不可避免地外溢到了与其接壤的中亚地区。俄罗斯《独立报》报道称，上个月塔吉克斯坦发现有国际恐怖组织成员携带炸药、手榴弹和突击步枪从阿富汗潜入该国。阿富汗本地的恐怖组织也蠢蠢欲动，并在巴基斯坦制造袭击事件。

这警示中国与中亚各国应以本次峰会为契机，重温安全合作初心，深化在边境管控、网络反恐、联合行动等多领域合作，共同筑牢地区安全防护网。用本地区的长治久安，为双方开拓各领域务实合作打下坚实基础。

共建高水平合作经济带，共谋高质量发展

2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，提出了共建“丝绸之路经济带”的重大倡议，“一带一路”合作由此发端。也是在那次演讲中，习近平主席提出要同中亚国家一道，不断增进互信、巩固友好、加强合作，促进共同发展繁荣，为各国人民谋福祉。习近平主席的重大倡议得到中亚各国热烈响应。10年间，中国同中亚国家对接发展战略，中亚五国积极参与“一带一路”建设，双方合作取得丰硕成果。

公开的统计数据显示，2022年，北京与中亚五国贸易额增长40%，达到702亿美元，创下历史新高。2023年第一季度的贸易额同比增长22%。截至2022年底，中国对中亚五国直接投资存量近150亿美元，累计完成工程承包营业额639亿美元。一批大项目成功落地，助力中亚各国产业升级、互联互通和民生改善。双方共同建设的铁路、公路连点成线，将中国和中亚各国连接成共同繁荣发展的高质量发展经济带。

相信在本次峰会上，中国与中亚各国必将达成新一批务实合作项目，助推双方在更大范围、更高层次、更深领域实现共同发展。

加强民心相通，构建多元互动的大家庭

在“一带一路”倡议中，民心相通始终是重要组成部分，也是“一带一路”建设的人文基础。10年来，中国同中亚国家不断加强民间友好往来，增进相互了解和传统友谊；10年来，中国不断加强同中亚各国的文明互鉴，扩大双方在教育和科技领域的合作，丰富文学艺术等领域的交流，共同建立青年交流机制，为中国与中亚国家的世代友好打下坚实基础。

如今，中国与中亚国家已结成62对友好省州市，每年数十万民众常来常往；孔子学院和孔子课堂带动“中文热”“中国文化热”在中亚国家持续升温；中亚首家鲁班工坊在塔吉克斯坦首都杜尚别投入运营；“中国—哈萨克斯坦传统医学中心”“中国—中亚农业合作中心”“中国—中亚综合农业科技示范园区”揭牌，“教育培训计划”和“减贫惠农计划”正式启动。本次峰会的成功举办，必将推动双方在人文交流领域迈上新台阶，让双方的交流更加热络，进一步促进百姓相知、民心更近。

一千多年前的驼铃声声，打开了中国与中亚交往的窗口，在人类文明交流史上谱写下动人的篇章。由此来说，首届中国—中亚峰会在古都西安——这个古丝绸之路的起点举办，可谓别有深意。它预示着中国与中亚国家的合作，将乘着“一带一路”的东风，焕发出新的活力，也让这段延续了千年的古老情谊更加历久弥新。

(责编：燕勐、崔越)