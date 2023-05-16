中国—中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。

在亚洲的中部，我国新疆以西，有五个中亚国家。千年丝路，贯通东西，中国和中亚国家在密切交流中相知相亲、互融互通。中亚地区，也是“一带一路”的首倡之地。

对于中亚，你了解多少？绝美的自然风光、辉煌的丝路文化、现代新潮的城市、让人眼花缭乱的美食……快来开启美妙的中亚之旅！

千年丝路

乌兹别克斯坦

乌兹别克斯坦号称“中亚之中”，是亚洲腹地中的腹地。它与5个内陆国家接壤，是世界上少有的“双内陆国”（一般指本国是内陆国而周围邻国也是内陆国的国家）。

乌兹别克斯坦是著名的“丝绸之路”古国，也是中亚地区丝路文化遗存最丰富的国家。希瓦、布哈拉、撒马尔罕，这三个被联合国教科文组织列入世界遗产名录的城市，自西向东点缀着乌兹别克斯坦。

“我愿出一袋黄金，只求看一眼希瓦。”一句中亚古老谚语道出希瓦古城的历史文化价值。希瓦古城是乌兹别克斯坦第一处世界文化遗产。城里保存着数十处重点保护历史文化遗迹，部分已年久失修。我国与乌方合作，于2013年启动了古迹保护修复项目，如今已经圆满竣工。

“丝路明珠”撒马尔罕是古丝绸之路上最重要的交通枢纽之一，坐落在中国、印度、波斯三大文明交汇的十字路口位置。美国汉学家薛爱华曾撰《撒马尔罕的金桃》一书，他以撒马尔罕出产的金桃，来代指唐朝丰盛的舶来品，也可从侧面看出撒马尔罕在丝绸之路上的盛名。

走进市中心的列吉斯坦广场，仿佛踏入童话世界，恢宏的建筑、蔚蓝的马赛克、繁复的装饰图案，令人过目难忘。值得一提的是，撒马尔罕市还与西安市结为友好城市，这可是跨越千年的友谊。

布哈拉是一座“史诗和童话之城”。据说，《一千零一夜》中《阿里巴巴与四十大盗》的故事就发生在这座城市。

行走在乌兹别克斯坦的古城中，走进繁华的集市，一个个摊位鳞次栉比，各色商品让人眼花缭乱，此起彼伏的叫卖声更不绝于耳……恍惚之间，仿佛穿越千年，回到繁华丝路。

得益于充足的光热资源和灌溉水源，乌兹别克斯坦成了中亚最大的瓜果生产基地，这里所出产的水果含糖量大，汁多肉厚。在这里，一年四季能看到种类丰富的水果：苹果、香梨、柑橘、草莓、樱桃、桑葚、李子、杏、葡萄、香瓜、哈密瓜……深呼吸，乌兹别克斯坦透着果香味儿。

说到美食，就不能不说抓饭。抓饭是乌兹别克斯坦最具民族特色的食品，各种纪念活动、重要场合都离不开它，堪称“国饭”。在首都塔什干，还有一家“中亚抓饭中心”，无数人慕名打卡。

横跨亚欧

哈萨克斯坦

千年丝路，贯通东西。2014年，由中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国联合申报的“丝绸之路：长安-天山廊道的路网”，成功入选世界遗产名录。千年友谊，再谱新篇。今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，而哈萨克斯坦正是“一带一路”的首倡之地。

提起哈萨克斯坦，不少人会想到来自这个国家的歌手迪玛希，他还曾多次登上央视春晚的舞台。最近，在中央广播电视总台《高端访谈》栏目中，哈萨克斯坦总统托卡耶夫点赞迪玛希，并感谢他的中国粉丝，称迪玛希之所以能享誉全球，很大程度上要“归功于中国”。

这不是音乐第一次成为连接中哈友谊的纽带。中国著名音乐家冼星海在哈萨克斯坦度过生命的最后几年时光。为了纪念他，阿拉木图人民用他的名字来命名“冼星海大街”。

对于哈萨克斯坦，你了解多少呢？它是世界上最大的内陆国，横跨亚欧两洲，西濒里海，东邻中国，国土面积位居世界第九位。幅员辽阔的哈萨克斯坦，拥有丰富多样的自然景观：白雪皑皑的高山、澄净透蓝的山地湖泊、一望无际的草原、怪石嶙峋的峡谷、雄浑壮阔的大漠……

除了绝美风光，哈萨克斯坦还有现代、新潮的另一面。短短二十多年间，首都阿斯塔纳从一个草原小镇迅速发展为现代城市，一座座大胆且新潮的地标性建筑拔地而起，而且很多都出自世界顶级建筑师之手。其中，最具代表性的是综合性购物休闲中心“可汗之帐”，它是世界最大的帐篷形状建筑，使用了吸热性强的材料，即使室外是零下30℃的低温，内部也是温暖如春。

哈萨克斯坦还是“肉食者的天堂”，人们“无肉不欢”。其中最受欢迎的当属国菜别什巴尔马克，字面意思是“五个指头”，指这道菜是用手抓着吃的。用大块的去骨羊肉或者马肉熬汤，然后在鲜美的汤中加入手擀面片。试想一下，将面片与肉同时塞进口中，瞬间，肉的清香软嫩与面片的筋道感在唇齿间弥漫，随后喝上一口肉汤，舒服！

旅游天堂

吉尔吉斯斯坦

连绵的雪山冰川震撼惊艳，美丽的伊塞克湖湛蓝清澈，坐拥绝色风景，吉尔吉斯斯坦被称为旅游爱好者的天堂。

提到天山，你一定不陌生。绵延的天山山脉，形成了我国与吉尔吉斯斯坦间漫长的共同边界。天山的主体在我国新疆境内，我国以外的天山，大部分在吉尔吉斯斯坦境内，而且吉尔吉斯斯坦全境的80%领土都在天山之上，也被称为“天山之国”。

山间点缀着数以千计的晶莹湖泊，这些高山湖泊与周围的雪峰、高山草甸、雪岭云杉、牧民毡房等交织在一起，美不胜收。其中最耀眼的明珠当属伊塞克湖。当地有这么一句话，“没有到伊塞克湖，就不算到吉尔吉斯。”伊塞克湖也被称为“半空中的一面镜子”，这面“镜子”有6000多平方公里这么大，湛蓝清澈，倒映着天光云影和四周雪山。

奇妙的是，由于含盐度高，伊塞克湖湖水不会结冰，又被称为“盐湖”“热湖”或“热海”。唐代著名高僧玄奘西行求法时，就曾路过碧波荡漾的热海，唐代诗人岑参也有诗云“西头热海水如煮”。

除了绝美的风景，吉尔吉斯斯坦丰富多彩的游牧文化也令人心驰神往。吉尔吉斯意为“草原上的游牧民”，如今，他们也正逐渐走向定居，游牧文化却保留了下来。每年春秋两季，他们都要举行一次传统的狩猎节——萨尔布伦节，骑射、使用猎鹰抓捕猎物，一个个捕猎场面精彩刺激。

关于吉尔吉斯斯坦，还有一个冷知识。有一种推断称，位于该国的碎叶城，是“诗仙”李白的出生地。2001年，吉尔吉斯斯坦比什凯克人文大学举行了纪念中国唐代伟大诗人李白诞辰1300周年大会。时任总统阿卡耶夫在大会上表示：“古老的丝绸之路将吉中两国和两国人民紧紧联系在一起，唐代大诗人李白出生在碎叶城，这给两国传统联系和友谊赋予了新的内涵。”

高山之国

塔吉克斯坦

塔吉克斯坦素有“高山之国”的美称，山区占总面积的93%，一半以上国土位于巍峨雄伟、层峦叠嶂的帕米尔高原。塔吉克国家公园（帕米尔山）为世界自然遗产地，遍布着雪峰冰川、高山湖泊、高山沙漠、深邃峡谷，迄今人迹罕至。在这里，雄鹰展翅翱翔，各种珍稀动物栖息繁衍，壮美又神秘。

塔吉克斯坦位于古丝绸之路交汇点上，三条主要的丝绸古道横贯全境。蜿蜒的山谷间，驼铃悠悠，一座座丝路城市镶嵌其间。

首都杜尚别就是古丝绸之路上的重要一站，它的名字很有趣，在波斯语中的意思是“星期一”，因为每逢周一，这座丝路重镇便商旅云集。

值得一提的是，中国茶文化通过丝路古道传入后，塔吉克斯坦形成了独特的茶文化，如今，当地人不仅在茶馆里聚会、聊天，还在茶馆里举办婚礼。杜尚别有一家洛哈特茶馆，占地近1000平方米，雕栏画栋，气势恢宏。

在杜尚别，还有一个建筑十分显眼——塔吉克斯坦国家图书馆。它由中国企业承建，造型犹如一本翻开的书。作为标志性建筑，它还被印在了面额200索莫尼纸币上。

如今的杜尚别还以玫瑰闻名，在主要的街道中心及两旁，种植着长达数公里的各色玫瑰，行走在城市中，玫瑰花香随处扑鼻而来。

蓝金之国

土库曼斯坦

了解土库曼斯坦，我们可以从几个与色彩有关的词语入手：汗血宝马、蓝金、白色之城。

大名鼎鼎的汗血宝马，就产于土库曼斯坦，通过丝绸之路传入我国。它的学名为阿哈尔捷金，是世界上最古老的马种之一。土库曼斯坦国徽正中间，就是一匹金色汗血宝马。中土建交后，土库曼斯坦还多次将汗血宝马作为国礼赠予我国国家领导人。

不止汗血宝马，从这里奔驰而出的，还有珍贵的“蓝金”天然气。土库曼斯坦三分之二的国土被卡拉库姆沙漠所覆盖，天然气储量位居世界第四位，每年，数百亿立方天然气从这里不断输出，覆盖丝路沿途各国。

土库曼斯坦也是我国陆上天然气的最大来源国。通过中国—中亚天然气管道，远道而来的天然气点燃了中国家庭灶台上的蓝色火苗。

最后再来讲讲“白色之城”——土库曼斯坦首都阿什哈巴德。因为土库曼斯坦盛产大理石，所以首都众多建筑的外墙都使用了白色大理石贴面，这还创下了一项世界纪录。一眼望去，整座城市干净整洁、独具特色。

看完介绍，对于中亚国家，你是不是多了一些了解和向往？

今年是“一带一路”倡议提出十周年，中亚地区，是“一带一路”的首倡之地，而西安又是古丝绸之路的起点。此次中国—中亚峰会地点选在西安，可以说是精心安排。随着峰会的召开，中国和中亚国家的友谊也将从这里再次出发，行稳致远，构建更紧密的中国—中亚命运共同体。

监制丨李浙

主编丨王兴栋

编辑丨谢玉洁 邵天凤

校对丨张天宇

图片来源丨视觉中国

(责编：燕勐、崔越)