中国—中亚峰会将于5月18日至19日在陕西西安举行。目前，峰会的各项准备情况如何？

中国—中亚峰会新闻中心主任 李华：中国的朋友遍天下，媒体的朋友也遍天下。这次中国—中亚峰会新闻中心，我们预留了2000平方米的工作区域，分为公共工作区，吹风区域、总咨询区、公共图片视频的下载区，同时我们还为广大的记者朋友提供了沉浸体验区，来一同走进西安，走进中国，来感受中国的传统文化。

据介绍，目前峰会新闻中心已经收到千余名中外记者报名注册，其中将有300余名外国记者齐聚西安，采访报道这次峰会。

中国—中亚峰会新闻中心主任 李华：除了中方的东道主的记者团队之外，我们还有来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦专门组成庞大的媒体团队前来西安报道，同时我们还吸引了来自亚洲、非洲、欧洲、拉丁美洲，共300余名外国记者。

总台央视记者 杜思源：我身后就是新闻中心的公共工作区，我们可以看到目前各项工作已经准备就绪，进入了试运行阶段。负责人告诉我们，16日下午2点，这里即将开门迎接中外记者，3点会举行首场新闻发布会。

?峰会新闻中心特别设置了科技文化展示区，各国参会记者可以打卡陕西特色纪念章，体验水墨扇面画、茯茶茶道文化等。

中国—中亚峰会新闻中心主任 李华：专门辟出了一定的空间，我们有非遗的传承老师的展示。陕西博物馆专门提供了6件珍贵的文物，供各国的记者通过全息投影的方式来体验。精心为中外记者设计了12条外部采访线，希望他们抓住机会，在紧张的峰会采访报道之余，能够走进西安，走进陕西，能够亲身体验、亲眼看见中国式现代化的陕西新篇章，能够感受这座古老城市的现代魅力。

近日来，西安启用市内多处户外大屏播放中国—中亚峰会宣传片和宣传语，西安咸阳国际机场专用高速路两侧的灯杆上，已悬挂起中亚峰会宣传标语。

此外，西安市部分出租汽车通过购置车载净化器、准备医疗包等方式做好保障工作。同时，西安北站还在候车室服务台配备了多语种互译机，帮助外国旅客无障碍出行。接下来，西安市内将进一步完善峰会周边配套服务筹备工作，迎接峰会召开。

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