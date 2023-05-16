国际在线报道 （记者 黄蓉 史赫奕）：中国—中亚峰会召开在即，国际在线记者就峰会及亚洲地区合作与发展等相关话题专访全球多领域专家学者。巴基斯坦俾路支省议会议长顾问纳西姆·汗·阿恰克扎在接受采访时指出，中国提出的共建“一带一路”倡议在过去十年间取得了累累硕果，推动中国与中亚、南亚等地区实现紧密合作，绘就亚洲新愿景。他对即将召开的中国—中亚峰会表示高度期待，认为峰会成果将对整个亚洲地区发展发挥积极作用。

巴基斯坦俾路支省议会议长顾问纳西姆·汗·阿恰克扎

“一带一路”倡议绘就亚洲新愿景

纳西姆·汗·阿恰克扎称，“一带一路”倡议在短短十年时间内创造了令人瞩目的成就，共建“一带一路”朋友圈越扩越大，为沿线国家带来了蓬勃的发展机遇，绘就亚洲新愿景。他以中巴经济走廊为例，指出其作为“一带一路”建设的标志性项目，不仅帮助巴基斯坦改善了基础设施状况及港口物流等产业条件，为巴基斯坦带来巨大的经济效益，更进一步助力巴中两国经贸往来和人文交流。纳西姆·汗·阿恰克扎赞许道，“中国打造了世界级的港口群，中国在港口、公路等基础设施建设方面拥有先进技术，积累了丰富的经验，值得其他国家效仿。”

他强调，中国是世界第二大经济体，对于亚洲邻国的重要性不言而喻。中国为中亚及南亚等地区发展做出过前所未有的重要贡献，中国与亚洲各国间建立起亲密的伙伴关系，这令许多西方国家眼红，部分西方国家一直试图寻找类似“一带一路”倡议的替代方案，并为争夺地区利益而散布负面谣言，但这些都不能遮盖中国为推动亚洲地区发展所做的实实在在的贡献。

纳西姆·汗·阿恰克扎提到，在不久前举行的第五次中阿巴三方外长对话中，三方达成共识，重申将在共建“一带一路”框架下推进中阿巴三方合作，推动中巴经济走廊向阿富汗延伸。纳西姆·汗·阿恰克扎认为，这将进一步提升亚洲地区的互联互通。

他告诉记者，自己十分期待即将在西安召开的中国—中亚峰会，他相信峰会成果将对整个亚洲地区的经济发展与和平稳定发挥积极作用。

“一带一路”倡议为中亚和南亚地区提供发展机遇

纳西姆·汗·阿恰克扎高度评价中国发展成就与发展路径，他说，“中国式现代化正以‘中国速度’不断推进，中国政府对于任何战略规划都展现出卓越的执行能力。在中国共产党的领导下，中国创造了一个又一个令世界瞩目的成就。”他注意到，在中国，各行各业都在积极推动“高质量发展”，“曾经我们通常认为高质量的标准归属于西方，但我们不能忽视中国近年来对高质量发展的要求，中国在航天、汽车等科技产业取得的成绩举世瞩目。现如今，当我们提到这些产业的高质量标准时，自然就会看向中国”。

纳西姆·汗·阿恰克扎指出，随着中巴经济走廊向阿富汗延伸，它将联通中亚与南亚地区，更具重大战略意义和影响力。中国着力推动高质量发展将助推中巴经济走廊的高质量建设，从而为中亚和南亚地区提供更多发展机遇。

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