参考消息网5月15日报道 俄罗斯《消息报》网站5月14日刊发题为《中国为何邀中亚领导人齐聚一堂》的文章，作者是伊戈尔·卡尔马津。全文摘编如下：

5月18日至19日，中亚五国总统将齐聚中国。各方将讨论国际问题，包括乌克兰危机及其经济后果。此外，各国领导人还将谈到地区问题，如取消签证限制和铺设新的天然气管线等。

中国-中亚峰会将于5月18日至19日在西安举行。中国国家主席习近平和哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦总统将出席此次峰会。

北京反复强调此次峰会的重要性。中国外交部说，这是今年中国首场重大主场外交活动，也是建交31年来六国元首首次以实体形式举办峰会。

中国外交部发言人汪文斌宣布，峰会期间，习近平主席将发表重要讲话，各国元首将回顾中国-中亚关系发展历程，就中国-中亚机制建设、各领域合作以及共同关心的重大国际和地区问题交换意见，各国元首还将共同签署重要政治文件。

中亚各国对于峰会的议程日程介绍得更详细。阿斯塔纳说，哈中两国将签署互免签证协议；乌兹别克斯坦期待讨论新铁路的建设；土库曼斯坦独立媒体认为，别尔德穆哈梅多夫总统会提出铺设土中天然气管线第四条分支的问题，而这需要与塔吉克斯坦方面携手努力。

中国与中亚关系的基础是经济。中国海关的统计数据显示，2022年，北京与中亚五国的贸易额增长了40%，达到702亿美元，创下历史新高。2023年第一季度的贸易额同比增长22%。

中亚国家对华出口原材料，包括石油、天然气、黄金和铝等。中国提供的则是高附加值商品：机械、设备、机电产品和零部件等。中国是该地区国家的主要经贸伙伴之一。

截至2022年底，中国对中亚五国直接投资存量近150亿美元。据中国商务部介绍，各方共同实施了一批油气采矿、加工制造、互联互通、数字科技等领域合作项目。在“一带一路”框架内，中亚国家正在兴建公路，购买新的火车机车，中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦铁路被视为旗舰项目。根据所签署的文件，它的可行性研究将于今年结束。

中国还不断推进与地区国家防务部门之间的合作。在这方面，跟塔吉克斯坦的合作尤其重要，该国是中国与阿富汗之间的缓冲区。

该地区其他国家也加入了中国参与的多边(通常是在上合组织框架内)和双边军演，多数为反恐演练。此外，中亚国家还从中国采购武器。

中国还在教育领域积极展开自我推介。中亚国家目前开设超过10所孔子学院，学生们在那里学习汉语和中国文化。此外，中国教育部还向有意愿赴华接受高等教育的中亚学生提供奖学金。在新冠疫情暴发前，约3.5万名中亚学生在华求学。

俄罗斯科学院世界经济和国际关系研究所中国经济和政府部门主任谢尔盖·卢科宁说，北京致力于解决疫情后的经济问题，并视自己为全球性的地缘政治参与者，“为实现上述雄心壮志，它正在构建与中亚国家关系的新模式”。

他补充道，不应认为俄中两国在中亚的竞争加剧，“北京在地区经济中发挥着重要作用……从安全保障、战略稳定的角度而言，俄罗斯仍是不可替代的，俄中并非竞争关系，而是互补”。

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