参考消息网5月15日报道 据塔斯社5月10日报道，乌兹别克斯坦总统新闻局发布消息表示，总统沙夫卡特·米尔济约耶夫要求政府实施切实可行的扶贫措施，其中包括借鉴中国经验制定的内容。相关计划已于5月10日提交给国家元首。

消息中说：“沙夫卡特·米尔济约耶夫总统10日听取了扶贫和增加就业相关措施的汇报……汇报中确定，政府将根据中国经验，在每个州选一个地区实施单独的扶贫计划。”

乌兹别克斯坦总统新闻局表示，这些计划在实施过程中将重点关注改善道路运输、电力、通信和旅游的基础设施，发展中小城市，实现深度贫困地区工业化。乌兹别克斯坦副总理负责解决与建设必要基础设施准备工作相关的问题。

消息中指出，乌兹别克斯坦代表团曾于近期访华，学习脱贫攻坚经验。中国专家也参与了乌兹别克斯坦就业和扶贫部的工作。

米尔济约耶夫2020年首次将扶贫列为国家优先事项。他表示，乌兹别克斯坦12%至15%的人口(400万至500万人)处于贫困状态，他们的日收入不超过1万至1.3万苏姆(1元人民币约合1656.6苏姆)。同年，乌兹别克斯坦总统指出，需要学习中国在消除贫困方面取得显著成功的经验。

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