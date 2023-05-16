为进一步保障便利中外出入境人员往来，全国各个口岸从今天（15日）零时起全面恢复快捷通关。

符合以下几类条件的人员可以快捷通关：持用中华人民共和国普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证（5年有效）、一年多次有效出入境通行证的中国公民；持外国护照和外国人永久居留证、外国电子护照及6个月以上外国人居留许可的外国人；在定期国际航班上工作的中国籍机组人员和可免签入境或已办妥1年以上（含）乘务、任职签证或居留证件的外国籍机组人员。

北京113条快捷通道全部开启

记者了解到，目前北京口岸共有113条快捷通道，其中首都机场二号航站楼29条，三号航站楼38条，大兴国际机场46条。

相比之前的快捷通道，北京边检总站对现在投入使用的快捷通道进行了系统性修缮改造和技术升级，增加了投影引导灯、人脸指纹活体检测、正面自动面相抓取、视频防尾随等技术，安全性、便捷性进一步提升。

目前，北京口岸日均出入境旅客量已突破2万人，5月份日均出入境旅客量是1月份的近6倍。在此提醒广大出入境旅客，到达边检现场后，请按工作人员引导顺序分流、排队候检，有困难可向现场执勤民警寻求帮助，或者拨打国家移民管理局12367服务平台详询。

今天零时起全国口岸全面恢复快捷通关

随着今天凌晨全面恢复口岸快捷通过政策的实施，国内各大口岸目前都已经开启了快捷通道，零时后到达入境的旅客们率先享受到了这一通关便利服务。

今天零点刚过，泰国廊曼到南京的HO1638次航班上的104名旅客抵达南京禄口国际机场，江苏南京边检站20条出入境快捷通道全部开启，服务旅客。

南京出入境边防检查站执勤六队教导员 刘慧：共有94名旅客使用快捷通道通关，勤务整体用时16分钟，通关效率较开启前大幅提升。

记者从白云边检站了解到，今天零时开始，通关快捷通道恢复不到1小时，广州白云机场口岸已有近400名旅客使用快捷通道便利通关，其中口岸入境方向使用快捷通道的旅客接近250人次、出境方向使用快捷通道的旅客超过140人次。目前广州白云国际机场T2航站楼出入境大厅共50条快捷通道全部重新启用。

此外，在青岛胶东国际机场，由泰国曼谷和韩国仁川飞至青岛的两架次入境航班共计238名旅客今日零时许陆续抵达，山东青岛机场边检站19条入境快捷通道全部开启，确保旅客通关顺畅 。

青岛机场边检站边防检查处处长 赵雷：为确保快捷通关的顺利恢复，我站对所有的快捷通道进行了全面的维护测试，确保每一位旅客都能感受到快捷高效的通关体验。

(责编：燕勐、崔越)