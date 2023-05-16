5月18—19日，中国—中亚峰会将在陕西西安举行。哈萨克斯坦总统托卡耶夫将来华参会，并对中国进行国事访问。在峰会召开前夕，总台记者专访哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫，他表示，期待此次峰会取得务实合作成果，这对于中亚国家的经济社会发展非常重要。

中哈两国是山水相连、命运与共的好邻居、好朋友、好伙伴。建交31年来，两国关系实现跨越式发展，两国率先解决边界问题，率先铺设跨境油气管道，率先开展国际产能合作，率先建立永久全面战略伙伴关系，创造了多项“第一”。努雷舍夫大使表示，期待托卡耶夫总统访华进一步拓展全方位合作，推动彼此关系再上新台阶。

哈萨克斯坦驻华大使 努雷舍夫：在外交领域有许多不同程度或层次的战略伙伴关系，永久全面战略伙伴关系只有哈中两国才有。无论是哈萨克斯坦还是中国同其他国家都没有建立这种层次的关系，这说明我们是邻国，我们致力于发展友好稳定的睦邻关系。2019年两国建立永久全面战略伙伴关系时，两国领导人一致认为哈萨克斯坦和中国在将来要发展睦邻友好关系。实际上我们也可以看到两国关系正不断积极发展，在这其中两国元首发挥了巨大的作用，应当向两位领导人致敬。

除了国事访问，托卡耶夫总统还将出席中国—中亚峰会。努雷舍夫表示，六国元首将以实体形式举办峰会，面对面讨论多边合作中的热点问题，期待本次峰会取得的成果将开启中亚国家同中国合作的新阶段。

哈萨克斯坦驻华大使 努雷舍夫：即将举办的中国—中亚峰会是国家元首级别的，这说明这一峰会具有特殊意义。峰会筹备工作正积极进行，包括准备成果文件、政策文件，以及在峰会上将要提出的一些倡议等，此次峰会的主要任务是开启中亚国家同中国合作的新阶段，我相信此次峰会将会取得互惠互利的丰富成果。中亚地区在这里是一个整体，是作为一个整体，本着睦邻友好的精神同中国开展合作，因此我们非常期待此次峰会的举办。

今年是中国提出“一带一路”倡议十周年。哈萨克斯坦是这一倡议的首倡之地，十年来，中哈双边贸易在“一带一路”倡议推动下大幅增长。2022年，两国贸易额首破310亿美元。中哈连云港物流合作基地为哈萨克斯坦产品提供了从太平洋扬帆起航的出海口，过境哈萨克斯坦的中欧班列货物往返时间缩短了5至6天。努雷舍夫表示，哈方将继续积极支持和参与共建“一带一路”，加强战略对接，深化互利合作。

哈萨克斯坦驻华大使 努雷舍夫：今年是“一带一路”倡议提出十周年。哈中两国在这一倡议框架下的合作成果丰硕，同我国的“光明之路”新经济政策对接非常顺利。这无论是对两国交通合作还是对提升哈萨克斯坦铁路运力都非常有利，我们在哈萨克斯坦除了吸引外商投资，自身也会投资完善铁路基础设施，这为哈萨克斯坦人民提供了工作岗位，所以我们希望能够在“一带一路”倡议框架下进行更深入长远的合作。希望双边合作能够互利互惠。

（总台央视记者 吴汶倩 娜咪啦 刘馨文）

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