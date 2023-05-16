中新社5月15日电 据日本共同社报道，5月15日为冲绳从美国回归日本本土51周年，冲绳民间团体当天在驻日美军基地门前举行抗议活动，反对将驻日美军普天间基地搬迁至名护市边野古的计划。

据共同社报道，15日当天，冲绳民间团体在名护市驻日美军基地门前举行抗议活动，反对将驻日美军普天间基地搬迁至名护市边野古的计划。14日，约有1400人参与在宜野湾市举行的集会，呼吁“不要将冲绳变成战场”等。

围绕宜野湾市的普天间机场搬迁至名护市边野古，冲绳县方和中央政府的诉讼正在持续，自1996年达成归还协议过去27年，依然看不到解决之路。

共同社表示，除了占地较广的美军基地外，近年来自卫队基地也得到加强。自冲绳回归以来，当地人民希望的“无基地的和平岛”远未实现。

共同社还称，虽然冲绳回归日本后取得了巨大的经济发展，但美军基地给冲绳带来的沉重负担并未改变。根据冲绳政府数据，截至2021年3月底，冲绳的驻日美军专用设施占地18483公顷，全国的70.3%的此类设施集中在冲绳。

此外，基地周边的自来水及河流中检测出被指对人体有害的高浓度有机氟化物。冲绳要求对基地进行入内调查，但未能实现。还有军用飞机噪音、美军丑闻以及其他环境问题都与基地相关。

日本广播协会(NHK)也称，冲绳回归51年后，日本的安全负担更加沉重。

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