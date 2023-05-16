新华社日内瓦5月15日电（记者王其冰）世界卫生组织15日发布一份关于非糖甜味剂的新指南，建议不要使用安赛蜜、阿斯巴甜、糖精等非糖甜味剂来控制体重或降低非传染性疾病风险。

世卫组织指出，对现有证据的系统性回顾表明，使用非糖甜味剂在降低成人或儿童体脂方面没有任何长期益处。长期使用非糖甜味剂可能存在潜在不良影响，如增加2型糖尿病、心血管疾病患病率和成人死亡率的风险。

世卫组织营养和食品安全部门主任弗朗切斯科·布兰卡说，非糖甜味剂没有营养价值。人们应该从小开始少吃甜食，以改善健康状况。

常见的非糖甜味剂包括安赛蜜、阿斯巴甜、爱德万甜、纽甜、糖精、三氯蔗糖、甜菊糖和甜菊糖衍生物等。低热量的糖和糖醇为含有热量的糖和糖的衍生物，因此不属于非糖甜味剂。

世卫组织指出，该建议适用于除糖尿病患者以外的所有人，以及所有添加非糖甜味剂的食品和饮料，但不适用于牙膏、护肤品、药物等含有非糖甜味剂的个人护理和卫生产品。

这份关于非糖甜味剂的指南为世卫组织一套不断修订的健康饮食指南中的一部分，该指南旨在帮助人们养成健康饮食习惯，改善饮食质量并降低非传染性疾病风险。

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