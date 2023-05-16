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中国代表敦促国际社会推动政治解决乌克兰危机

2023年05月16日13:39 | 来源：新华网
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　　新华社联合国5月15日电 中国常驻联合国代表张军15日在安理会乌克兰人道问题公开会上发言，敦促国际社会以最大的紧迫感推动政治解决乌克兰危机。

　　张军说，乌克兰危机仍在延宕之中，人道局势始终十分严峻，危机的外溢影响持续显现。国际社会要采取积极行动减缓冲突带来的人道后果，为推动局势缓和降温、早日停火止战作出共同努力。

　　张军说，首先要全力减轻平民遭受的伤害和痛苦。其次要守好核安全红线。核武器用不得，核战争打不得。中方呼吁保持最大理性克制，避免可能加剧对抗、导致误判的言行。中方支持国际原子能机构总干事同俄乌双方保持沟通，为维护民用核设施的安全发挥重要作用。

　　张军说，要重视和管控冲突应对的外溢影响。世界经济正面临新的衰退风险，需要各国协调行动，共同维护全球粮食、能源、金融市场稳定。但是，单边制裁一轮接着一轮，“长臂管辖”越伸越长，不仅造成严重的人道主义后果，也破坏了全球产业链供应链。美国等有关国家应该认真反思，立行立改，为发展中国家发展经济和改善民生创造条件，不要一边搞经济胁迫，一边却炮制指责其他国家搞经济胁迫的叙事。

　　张军强调，要以最大的紧迫感推动政治解决危机。复杂问题没有简单答案，全面解决总要迈出第一步，重启对话谈判不能一等再等了。各方要为推动对话谈判创造条件，而不是火上浇油、激化矛盾，试图从中渔利。中方在乌克兰问题上始终站在和平一边，致力于劝和促谈。中国政府欧亚事务特别代表李辉大使已启程赴乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行沟通。中方愿同国际社会一道，继续为推动乌克兰危机政治解决作出不懈努力。

(责编：燕勐、崔越)

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